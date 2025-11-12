Gruzijā netālu no Azerbaidžānas robežas avarējusi Turcijas militārā lidmašīna
Gruzijā netālu no Azerbaidžānas robežas otrdien nogāzās Turcijas armijas kravas lidmašīna ar 20 cilvēkiem, paziņoja varas iestādes.
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans un augstākās amatpersonas no Gruzijas un Azerbaidžānas norādīja, ka vismaz daži no cilvēkiem lidmašīnā tiek uzskatīti par bojāgājušiem, bet neminēja detaļas.
Lidmašīna C-130 bija izlidojusi no Azerbaidžānas un devās atpakaļ uz Turciju, kad tā avarēja, platformā "X" paziņoja Turcijas Nacionālās aizsardzības ministrija. Lidmašīnā bija 20 militārpersonas, tai skaitā apkalpes locekļi.
Gruzijas varas iestādes ir sasniegušas katastrofas vietu, bet meklēšanas un glābšanas operācija vēl turpinās, paziņoja Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja.
Gruzijas Iekšlietu ministrija informēja, ka lidmašīna nogāzusies Signahi pašvaldībā tuvu Azerbaidžānas robežai, un piebilda, ka ir sākta izmeklēšana.
Turcijas valsts ziņu aģentūra "Anadolu" citēja Gruzijas aviācijas pārvaldes ziņoto, ka kontakti ar lidmašīnu pārtrūka dažas minūtes pēc ielidošanas Gruzijas gaisa telpā. Lidmašīna nebija nosūtījusi trauksmes signālu.
Turcijas armija nosūtīja bezpilota lidaparātu glābšanas operācijas atbalstīšanai, un karastrofa izmeklēšanas komanda gatavojās doties uz Gruziju, ziņoja privātā ziņu raidkompānija NTV.
Starp Turciju un Azerbaidžānu pastāv cieša militāra sadarbība. Turcijas bruņotie spēki plaši izmanto lidmašīnas C-130, lai pārvadātu personālu un veiktu loģistikas operacijas.