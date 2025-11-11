"Polija pirmajā vietā!": valsts prezidents Navrockis piedalās Neatkarības dienas gājienā
Polijas prezidents Karols Navrockis otrdien piedalījās tradicionālajā nacionālistu organizētajā Neatkarības dienas gājienā Varšavā. "Polija pirmajā vietā! Brīva, neatkarīga un suverēna Polija ir mūsu pienākums, un šie svētki ir par to!" platformā "X" pauda Navrockis.
Varšavā šodien notika arī oficiālas Neatkarības dienas svinības un citi patriotiski pasākumi.
Polija, kas ilgāk nekā 100 gadus pēc tā sauktajām dalīšanām atradās Austroungārijas, Vācijas un Krievijas impēriju varā, savu neatkarību atkal pasludināja 1918. gada 11. novembrī.
Neatkarības dienas gājiens Varšavā gadu gaitā ir kļuvis par vienu no lielākajiem nacionālistu un labējo mītiņiem Eiropā. Tieši pateicoties šai elektorāta daļai Navrockim izdevās uzvarēt prezidenta vēlēšanās jūnijā.
Gājienā piedalījās arī citi augsta ranga politiķi, tai skaitā nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) līderis Jaroslavs Kačiņskis, bijušais aizsardzības ministrs Mariušs Blaščaks un bijušais Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks, kurš Neatkarības dienu atzīmēja savā dzimtajā pilsētā Gdaņskā, norādīja, ka nevienam nepieder monopols uz patriotismu. Viņš savā runā uzsvēra Polijas sasniegumus, norādot, ka Polija nesen kļuvusi par vienu no 20 lielākajām pasaules ekonomikām.