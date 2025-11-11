Gatavojoties konfrontācijai ar ASV, Venecuēla paziņo par armijas mobilizāciju
Venecuēla otrdien paziņojusi par armijas mobilizāciju visā valstī, lai stātos pretī ASV karaflotes klātbūtnei tās piekrastē.
ASV īsteno militāru kampaņu Karību jūras reģionā un Klusā okeāna austrumu daļā, izvietojot jūras un gaisa spēkus, kuru mērķis, kā apgalvo Vašingtona, ir narkotiku kontrabandas ierobežošana. Taču šī operācija ir izraisījusi bažas Karakasā, ka Vašingtonas patiesais mērķis ir Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšana.
Saskaņā ar Savienoto Valstu publiskotajiem datiem kopš septembra sākuma ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 20 kuģiem starptautiskajos ūdeņos, nogalinot vismaz 76 cilvēkus. Taču ASV vēl nav publiskojušas pierādījumus, ka šie kuģi tika izmantoti narkotiku kontrabandai vai ka tie apdraudēja ASV.
Venecuēlas Aizsardzības ministrija šodien paziņoja par sauszemes, jūras, gaisa, upju un raķešu spēku, kā arī civilās zemessardzes mobilizāciju. Valsts televīzijas kanāls VTV pārraidīja kadrus ar militārpersonu uzrunām vairākos Venecuēlas štatos.
Šādi skaļi valdības paziņojumi Venecuēlā ir ierasta parādība, taču tie ne vienmēr noved pie acīmredzamas armijas mobilizēšanas.
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā mazināja bažas par iespējamu karu ar Venecuēlu, bet izteicās, ka Maduro dienas ir saskaitītas.
Savienotās Valstis ir devušas rīkojumu nosūtīt aviācijas bāzes kuģa "Gerald R. Ford" trieciengrupu uz Latīņameriku, izvietojušas iznīcinātājus F-35 Puertoriko un pašlaik Karību jūrā atrodas seši ASV Jūras karaflotes kuģi, kas piedalās narkotiku kontrabandas apkarošanas operācijā.