Krievijas Federālais drošības dienests apsūdz Ukrainu un tās "kuratorus" mēģinājumā sarīkot plašu provokāciju pret NATO
Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) darbinieki izjaukuši Ukrainas militārās izlūkošanas un tās "britu kuratoru" operāciju, kuras laikā viņi bija iecerējuši nolaupīt virsskaņas iznīcinātāju MiG-31, lai sarīkotu provokāciju pret NATO, ziņoja TASS, atsaucoties uz FSB Sabiedrisko attiecību centru.
Saskaņā ar FSB versiju, lai nolaupītu lidmašīnu, Ukrainas izlūkdienests mēģinājis vervēt Krievijas pilotus, solot viņiem 3 miljonu ASV dolāru atlīdzību. Pilotiem bija jānodod Kijivai iznīcinātājs kopā ar hiperskaņas raķeti "Kinžal". Pēc tam, kā apgalvo Krievijas specdienests, Ukrainas izlūkdienests plānojis nosūtīt MiG-31 uz vienu no lielākajām NATO aviobāzēm Dienvidaustrumeiropā, kas atrodas Rumānijas pilsētā Konstancā, kur to varētu notriekt pretgaisa aizsardzības spēki, vēsta "The Moscow Times".
Viens no FSB darbiniekiem pastāstīja TASS, ka operācijā bijusi iesaistīta izmeklējošā grupa "Bellingcat". "Sazinoties ar lidaparāta komandieri, izlūkdienests izmantoja tā dēvēto žurnālistu organizāciju "Bellingcat", kas ir Lielbritānijas izlūkdienesta kontrolē," sacīja aģentūras avots.
Viņš arī norādīja, ka Ukrainas izlūkdienests apsvēris iespēju nogalināt Krievijas MiG-31 ekipāžas komandieri ar indīgu vielu, lai iznīcinātāju varētu nolaupīt otrais pilots-navigators. "Veiktie pasākumi izjaukuši Ukrainas un Lielbritānijas izlūkdienestu plānus sarīkot plaša mēroga provokāciju," paziņoja FSB.
2023. gada augustā Krievijas armijas aviācijas 319. atsevišķā helikopteru pulka pilots Maksims Kuziņins pārlidoja ar Krievijas helikopteru Mi-8 uz Ukrainu. Ukrainas izlūkdienesta uzņemtajā video viņš stāstīja, ka pats sazinājies ar Ukrainas varas iestādēm. Kuziņins apgalvoja, ka aicinājis citus apkalpes locekļus padoties, taču viņus nogalinājuši Ukrainas karavīri.
Par helikoptera nolaupīšanu Kuziņinam tika samaksāti 500 tūkstoši ASV dolāru, kā arī izsniegta Ukrainas pilsoņa pase uz vārda "Igors Ševčenko". Pēc tam pilots pārcēlās uz Spāniju, kur iegādājās dzīvokli Vilhahojosas pašvaldībā. 2024. gada februārī Kuziņinu nošāva dzīvojamajā kompleksā "Cala Alta". Kā ziņoja "CBS News" avoti, ar šo slepkavības gadījumu varētu būt saistīts bijušais VDK (PSRS valsts drošības aģentūras) virsnieks un viņa radinieks, Krievijas policijas pulkvedis.