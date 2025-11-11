ES septembrī ieradies divu gadu laikā lielākais Ukrainas bēgļu skaits
Eiropas Savienībā (ES) septembrī ieradies divu gadu laikā lielākais Ukrainas bēgļus skaits, liecina statistikas aģentūras "Eurostat" dati.
ES valstis septembrī pieņēma 79 205 jaunus lēmumus par pagaidu aizsardzības piešķiršanu cilvēkiem, kas aizbēguši no Ukrainas Krievijas agresijas dēļ.
Tas ir par 49% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī, un tas ir lielākais skaits kopš 2023. gada augusta.
Iesniegumu skaita pieaugumu "Eurostat" skaidro ar Kijivas lēmumu atļaut jauniem vīriešiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem brīvi pamest valsti.
Tā rezultātā pieaugušo vīriešu īpatsvars Ukrainas bēgļu vidū septembrī pieauga līdz 47%.
Pirmo reizi viņu bija vairāk nekā pieaugušo sieviešu (31%). Nepilngadīgo daļa bija 22%.
Septembra beigās 4,3 miljoniem cilvēku, kas pametuši Ukrainu, bija pagaidu aizsardzības statuss ES valstīs.
Salīdzinājumā ar augusta beigām ukraiņu skaits ar šo statusu palielinājās par 49 555 cilvēkiem jeb 1,2%.
Lielākā daļa no visiem cilvēkiem ar pagaidu aizsardzību dzīvo Vācijā - vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku (28,3% no kopējā skaita ES). Otrajā vietā ir Polija ar vairāk nekā miljonu cilvēku (23,5%), tai seko Čehija (teju 400 000 cilvēku, 9%).
Kopš 28. augusta Ukrainas vīriešiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem ir atļauts brīvi izbraukt no valsts. Līdz tam karastāvoklis, kas Ukrainā ir spēkā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gada februārī, aizliedza pieaugušajiem vīriešiem vecumā līdz 60 gadiem izbraukt no valsts, izņemot atsevišķus izņēmumus.
Pēc ierobežojumu atcelšanas nākamajās nedēļās gados jaunu vīriešu skaits, kas apmetas uz dzīvi Vācijā, salīdzinot ar iepriekšējo posmu, desmitkāršojies.