Horvātijas premjers atspēko Orbāna izteikumus par Ungārijas nespēju aizstāt Krievijas naftu
Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs noliedz Ungārijas apgalvojumus, ka Horvātijas uzņēmuma JANAF pārvaldītā Adrijas jūras cauruļvada jauda ir nepietiekama, lai Ungārija varētu aizstāt Krievijas naftu.
Plenkovičs norāda, ka JANAF ir visas iespējas un jauda, lai piegādātu visu nepieciešamo jēlnaftu naftas pārstrādes rūpnīcām Ungārijā.
Horvātijas premjers arī pauda izbrīnu, ka šo nepatieso naratīvu atbalsta ASV, viņam atsaucoties uz Savienoto Valstu lēmumu vienu gadu nepiemērot Ungārijai sankcijas par Krievijas naftas un gāzes pirkšanu.
Plenkovičs atgādināja par situāciju ar Serbijas naftas pārstrādes rūpnīcu NIS, kas ASV noteikto sankciju dēļ nevar saņemt naftu, jo tai vairs netiek piemēroti sankciju izņēmumi.
"Tajā pašā laikā Ungārijai ir noteikts izņēmums, lai tā varētu turpināt saņemt Krievijas naftu, lai gan tā var saņemt arī citu valstu naftu, pamatojoties uz apgalvojumu, ka Ungārijai nav jūras un ka tai nav citu naftas vadu," sacīja Plenkovičs.
ASV prezidents Donalds Tramps oktobrī noteica sankcijas pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil", kā iemeslu minot Krievijas diktatora Vladimira Putina atteikšanos izbeigt karu Ukrainā.
Tramps ir aicinājis Eiropas valstis izbeigt Krievijas naftas pirkšanu, kas finansē Krievijas kara mašinēriju, bet Ungārijas premjers Viktors Orbāns novembra sākumā izmantoja savu pirmo vizīti Baltajā namā kopš Trampa atgriešanās pie varas, lai panāktu izņēmumu Ungārijai.