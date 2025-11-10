Bijušais Francijas prezidents Sarkozī tiks atbrīvots no cietuma
Bijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī tiks atbrīvots no cietuma līdz apelācijas tiesvedības beigām, pirmdien nolēmusi Parīzes apelācijas tiesa.
Paredzēts, ka 70 gadus vecais Sarkozī jau šodien tiks izlaists no Parīzes Santē cietuma. Viņam būs aizliegts izbraukt no Francijas teritorijas un kontaktēties ar citiem apsūdzētajiem un lieciniekiem viņa lietā, lēmusi tiesa.
Apelācijas tiesvedība plānota vēlāk, iespējams, pavasarī.
Jau vēstīts, ka 25. septembrī Sarkozī tika piespriests piecu gadu cietumsods par noziedzīgu sazvērestību saistībā ar Lībijas diktatora Muamara Kadafi plānu finansēt viņa vēlēšanu kampaņu. Sarkozī 21. oktobrī sāka izciest piespriesto cietumsodu Parīzes Santē cietumā.
Bijušais prezidents noliedzis vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās un spriedumu pārsūdzēja tūlīt pēc tā pasludināšanas.
Ņemot vērā viņa vecumu, Sarkozī varēja pieteikties nosacītai atbrīvošanai uzreiz pēc nonākšanas cietumā. Francijā šāda iespēja ir ieslodzītajiem, kas vecāki par 70 gadiem.
Sarkozī kļuvis par pirmo bijušo Francijas prezidentu pēc Otrā pasaules kara un par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts galvu, kas nonācis aiz restēm.
Šodien tiesas sēdes laikā Sarkozī apgalvoja, ka viņš vienmēr ir ievērojis likumu. "Es nekad nevarēju iedomāties, ka 70 gadu vecumā nonākšu cietumā. Šis pārbaudījums man tika uzlikts, un es to pārdzīvoju. Tas ir grūti, ļoti grūti," piebilda bijušais prezidents. Viņš arī pateicās cietuma apsargiem, kas esot palīdzējuši viņam pārdzīvot šo murgu.
Tiesas sēdi, kurā Sarkozī piedalījās ar videozvana starpniecību, klātienē apmeklēja Sarkozī sieva Karla Bruni un divi dēli.
Sarkozī arī uzsvēra, ka nekad nav lūdzis Kadafi naudu un neatzīs šādas apsūdzības.
Pret bijušo prezidentu, kas atradās pie varas no 2007. līdz 2012. gadam, ierosinātas vēl vairākas atsevišķas lietas, tostarp turpinās izmeklēšana par iespējamu liecinieku ietekmēšanu Lībijas lietā.
2023. gadā viņš tika atzīts par vainīgu korupcijā un ietekmes tirgošanā, mēģinot uzpirkt tiesnesi apmaiņā pret informāciju par tiesvedību lietā, kurā viņš bija iesaistīts. Francijas augstākā tiesa vēlāk šo spriedumu apstiprināja.