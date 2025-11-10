Tramps apžēlo savus sabiedrotos saistībā ar mēģinājumu ietekmēt 2020. gada vēlēšanu iznākumu
ASV prezidents Donalds Tramps apžēlojis savu bijušo personisko advokātu Rūdiju Džuliāni un virkni citu sabiedroto, kuri tika turēti aizdomās par mēģinājumiem nelikumīgi ietekmēt 2020. gada prezidenta vēlēšanu iznākumu.
ASV prezidenta vēlēšanās 2020. gadā Tramps zaudēja demokrātam Džo Baidenam, bet sākotnēji atteicās atzīt sakāvi un apgalvoja, ka vēlēšanu rezultāti tikuši viltoti. Tramps un viņa sabiedrotie arī centās ietekmēt vēlēšanu iznākumu, tostarp panākt, ka vairākos štatos tiek mainīti apstiprinātie rezultāti.
Tramps piešķīris "pilnīgu un beznosacījumu" apžēlošanu vairāk nekā 70 cilvēkiem, tai skaitā saviem bijušajiem advokātiem Džuliāni un Sidnijai Pauelai un bijušajam prezidenta personāla vadītājam Markam Medouzam, vietnē "X" paziņoja Trampa administrācijas advokāts Eds Martins.
Nevienam no apžēlotajiem nebija izvirzītas apsūdzības federālā līmenī, taču prezidenta piešķirtā apžēlošana varētu liegt nākamajām administrācijām saukt pie atbildības iespējamos līdzdalībniekus.
Starp apžēlotajiem ir arī jurists Džons Īstmens, kurš ierosināja stratēģijas, lai novērstu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, un ilggadējais Trampa padomnieks Boriss Epstains.
Tramps jau sen apgalvojis, ka viņam ir tiesības apžēlot sevi par federāliem noziegumiem, taču vēl nav pārbaudījis šo teoriju praksē. Vēstulē, ar kuru apžēlošana tiek piešķirta par darbībām "saistībā ar 2020. gada prezidenta vēlēšanām" vai saistībā ar "centieniem atklāt krāpšanu balsojumos", Tramps norādīja, ka "šī apžēlošana neattiecas uz ASV prezidentu".