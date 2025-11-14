Eiropā atklāta vieta, kurā var atgriezties PSRS laikos. Tās apmeklētāji ir šokā
Šī padomju teritorija paliek starptautiski neatzīta, taču piesaista arvien vairāk tūristu, kuri nespēj to beigt apbrīnot. Par to raksta "Euronews".
Negaidītā popularitāte
Oficiāli pazīstama kā Piedņestras Moldāvu Republika. Piedņestra 1990. gadā atdalījās no Moldovas, baidoties, ka valsts pēc Padomju Savienības sabrukuma apvienosies ar Rumāniju. Tās valdība nav starptautiski atzīta, un visa Eiropa joprojām šo separātisko reģionu uzskata par Moldovas Republikas daļu.
Pašlaik Piedņestrā atrodas apmēram 1500 Krievijas karavīru, taču, neskatoties uz oficiālajiem brīdinājumiem par apmeklējumu nepieļaujamību, šī valsts negaidīti kļuvusi ļoti populāra Rietumu ceļotāju vidū.
Piedņestras Moldāvu Republikas (TMR) Valsts muitas komiteja apgalvo, ka tūristu skaits "dubultojies pēdējo divu gadu laikā". Lai gan 2020. gadā publicētajā ziņojumā nebija konkrētu skaitļu, tika aprēķināts, ka ik gadu apmēram 20 000 tūristu ierodas reģionā vienas dienas ekskursiju ietvaros no Moldovas.
Piedņestra arī izdevusi savu pirmo ceļvedi ceļotājiem, kas pieejams krievu un angļu valodā. Ceļvedī ir informācija par beznodokļu importu, aizliegtajiem priekšmetiem, kā arī norādījumi, kā ārzemnieki var ievest savus automobiļus atdalītajā valstī.
Vieta, kuras nav
Pēdējā laikā "TikTok" parādās videoklipi ar neparastām Piedņestras tūrisma vietām: vairāk nekā pieci tūkstoši ierakstu ir atzīmēti ar tēmturi #Transnistria (Piedņestra). Autori, kuri apmeklējuši pašpasludināto valsti, rāda tās padomju laiku arhitektūru un unikālo vēsturi, bieži vien ar saukli "apmeklēt vietu, kuras nav".
HarryTalli ir viens no daudziem satura veidotājiem, kurš dokumentējis savu uzturēšanos Piedņestrā pēc tam, kad rezervējis biļeti padomju vilcienam ar guļamvagonu no Rumānijas uz Moldovu. Videoklipi par atdalīto valsti, ko izveidojis blogeris, kurš tīklā pazīstams kā @exploringwithharry, "TikTok" ieguvuši simtiem tūkstošu skatījumu.
25 gadus vecais ceļotājs stāsta, ka viņu bieži piesaista "nestandarta" galamērķi, un viņam radās vēlme izpētīt Eiropu no citas, ne tik populāras puses. Talli no Kembridžas saka, ka ceļojot uz Piedņestru, it kā "iekļūsti laika mašīnā", un šī ir ideāla vieta visiem "grāmatmīļiem", kuri interesējas par Padomju Savienības vēsturi. Visvairāk viņu iespaidoja Bendera cietoksnis - XV gadsimta būve Dņestras labajā krastā - un pusdienas padomju ēdnīcā Tiraspoles centrā.