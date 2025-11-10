Virs Beļģijas atomelektrostacijas manīti trīs neidentificēti droni
Svētdien, 9. novembrī, virs Beļģijas "Doela" atomelektrostacijas, kas atrodas netālu no Antverpenes, tika novēroti trīs neidentificēti droni.
Uzņēmuma "Engie" pārstāvis, kas pārvalda šo objektu, apstiprināja, ka incidents notika svētdienas vakarā, un par to nekavējoties tika informētas atbildīgās iestādes. Kā norāda uzņēmums, incidents atomelektrostacijas darbību neietekmēja. Vietējā policija un drošības dienesti par notikušo uzsākuši izmeklēšanu.
Jāpiemin, ka līdzīgi incidenti Beļģijā tika novēroti arī aizvadītajā nedēļa, kad neidentificēti droni trīs naktis pēc kārtas lidoja virs "Kleine-Brogel" aviācijas bāzes, kas ir viena no stratēģiski svarīgākajām Eiropas militārajām bāzēm Eiropā. Tajā atrodas ASV ražoti kodolspējīgi F-16 iznīcinātāji, un no 2027. gada tur paredzēts izvietot arī F-35 lidmašīnas.
Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens norādījis, ka droni, visticamāk, izmantoti spiegošanai. “Tie ierodas spiegot – lai redzētu, kur atrodas F-16, kur glabājas munīcija un cita stratēģiski svarīga informācija,” viņš norādīja vietējiem medijiem. Pēc notikušā Beļģijas bruņotajiem spēkiem ir dots rīkojums notriekt jebkuru neidentificētu bezpilota lidaparātu, kas lido virs militārajām bāzēm.