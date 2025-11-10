Ķīnas ģenerālkonsuls draudējis nocirst Japānas premjerministres galvu
Ķīnas un Japānas attiecības nekad nav bijušas rožainas, taču nu abu valstu attiecībās ir uzliesmojis pamatīgs skandāls pēc tam, kad Ķīnas ģenerālkonsuls Osakā piedraudējis nocirst galvu Japānas premjerministrei Sanajei Takaiči, reaģējot uz viņas nesenajiem izteikumiem par Taivānu.
Konflikts radās pēc tam, kad Takaiči, kura oktobrī kļuva par pirmo sievieti Japānas valdības vadītājas amatā, piektdien Japānas parlamenta komitejai paziņoja, ka Ķīnas veiktā Taivānas militārā blokāde Japānai radītu “izdzīvošanu apdraudošu situāciju”, kas varētu likt Japānai reaģēt ar savu pašaizsardzības spēku izvietošanu. Līdz šim Japānas premjerministri izvairījās pieminēt Taivānu, kad publiski apsprieda situācijas, kas varētu izraisīt militāru reakciju.
Ķīnas ģenerālkonsuls Osakā Sjue Dzjaņs uz to atbildēja ar kareivīgu repliku (kas nu jau ir izdzēsta) mikroblogošanas vietnē “X”, paziņojot, ka “nekas cits neatliks, kā bez mazākās kavēšanās nocirst šo netīro galvu, kas uzdrošinās patvaļīgi ielīst”.
Pekina apgalvo, ka Taivāna ir tās neatņemama sastāvdaļa, kaut gan Ķīnas komunisti nekad šo salu nav pārvaldījuši un Taivāna ir pastāvīgi noraidījusi Ķīnas pretenzijas. Ķīnas līderi pastāvīgi paziņojuši, ka “apvienošanās” ir neizbēgama, pat ja to nāksies izdarīt ar varu. Pekinas agresīvā retorika ir pastiprinājusies pēdējo gadu laikā, tā regulāri rīko plaša mēroga mācības, imitējot Taivānas blokādi. Ķīnas invāzija Taivānai izjauktu piegādes ķēdes un apdraudētu Japānu, kuras tirdzniecība par 99 procentiem ir atkarīga no piegādēm pa jūras ceļiem, vēsta “Newsweek”.
Japāna pirmdien paziņoja, ka ir iesniegusi Pekinai oficiālu protestu par ģenerālkonsula izteikumiem, bet valdības pārstāvis Minoru Kihara sacīja žurnālistiem, ka viņa izteikumi ir “ārkārtīgi neatbolstoši Ķīnas diplomātiskās misijas vadītājam”. Vairāki Japānas politiķi pieprasījuši publisku atvainošanos vai pat aicinājuši diplomātu izraidīt no valsts.
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Liņs Dzjans atteicās nosodīt ģenerālkonsula izteikumus, pirmdien norādot, ka tie bija atbilde uz Takaiči “nepatiesām un bīstamām” piezīmēm par Taivānu, un aicināja Tokiju “vērīgi palūkoties uz savu vēsturisko atbildību”.
Pašā Taivānā uz Pekinas diplomāta agresīvo uzvedību raugās ar bažām. Taivānas prezidenta Viljama lai pārstāve Karena Kuo norādīja, ka Taivānas vadība “nopietni uztver Ķīnas amatpersonu draudīgās replikas pret Japānu”.
Takaiči izraisīja Pekinas dusmas mazāk nekā divas nedēļas pēc stāšanās amatā, publicējot savu kopbildi ar Taivānas pārstāvi reģionālajā samitā Seulā. Tur viņa tikās arī ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, abiem līderiem vienojoties uzturēt konstruktīvas un stabilas attiecības, tomēr viņa jau solījusi palielināt Japānas aizsardzības izdevumus, ņemot vērā Ķīnas militārās ambīcijas reģionā.
Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps nesen paziņoja, ka Sji viņam esot apsolījis neuzbrukt Taivānai, kamēr viņš ir Baltā nama saimnieks. Pagaidām Tramps vēl nav apstiprinājis nekādas jaunas ASV militārās piegādes Taivānai, norāda “Reuters”.