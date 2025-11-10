Baltkrievijā atsaldeņa strīmera "Mellstroy" kanālus atzīst par ekstrēmistiskiem. Pērn Mairis Briedis viņu bija gatavs reklamēt par miljonu
Skandalozā baltkrievu blogera “Mellstroy” kanāli visās platformās, kā arī viņa logotipi un ūdenszīmes Baltkrievijas teritorijā ir atzīti par ekstrēmistiskiem materiāliem, paziņojusi Baltkrievijas Iekšlietu ministrija. Pērn ar viņa vārdu mēģināja nopelnīt slavenais latviešu bokseris Mairis Briedis, kurš pēc profesionālās karjeras beigšanas nu ir Rīgas domes deputāts.
Ministrija norādījusi, ka oktobrī Baltkrievijā konstatēti huligānisma un sabiedriskās kārtības pārkāpumu gadījumi, kurus ļaudis veikuši pēc “Mellstroy” aicinājuma. Šis strīmeris, kurš jau sen ieguvis īsta atsaldeņa slavu, esot organizējis konkursus, kuros balvas varēja iegūt, veicot prettiesiskas darbības un publicējot video ierakstus internetā, un uz šādu rīcību attiecināms likums “Par cīņu pret ekstrēmismu”.
26 gadus vecais baltkrievs Andrejs Burims, kurš pazīstams ar pseidonīmu "Mellstroy", ir īsts trash strīmeris, kurš slavu ieguva 2020. gadā, sava strīma laikā piekaujot “Instagram” modeli Aļonu Jefremovu, bez daudziem sasitumiem viņai nodarot smadzeņu satricinājumu, kamēr pārējie strīma dalībnieki tikai uzjautrinājās (uzreiz pēc notikušā viņu nobloķēja "YouTube", bet 2021. gada jūlijā Maskavas tiesa viņam piesprieda sešus mēnešus labošanas darbu, kā arī lika kompensēt modelei medicīniskos izdevumus un morālo kaitējumu). Tā ir tikai viena epizode Burima karjerā, kas praktiski sastāvēja no skandāliem. 2016. gadā viņš sāka “strīmot” YouTube, piedāvājot meitenēm kļūt populārām, publiski izģērbjoties, nesmādējot arī nepilngadīgās. Pēc pārcelšanās uz Maskavu viņš sāka strīmot no “Moskva-City” apartamentiem, kur popularizēja dzerstiņus, narkotiku lietošanu un pilnīgu izvirtību, bet meitenēm par naudu piedāvāja tiešraidē pārgulēt ar saviem draugiem, sakauties un citādi pazemoja. 2023. gada janvārī Burims pārcēlās uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, bet krimināllietas dēļ par huligānismu Dubaijas klubā 2024. gada februārī aizbēga uz Turciju.
Šajā laikā “Mellstroy” paziņoja par konkursu, solot pasakainas summas (mērāmas pat simtos tūkstošos eiro!) tiem, kuri panāks, lai viņam nosūta videosveicienu pasaules slavenības un pat valstu līderi — viņa upuru skaitā nokļuva pat Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kuram Lietuvas Neatkarības dienas svinībās 2024. gada 11. martā kāds puika palūdza nosūtīt publisku sveicienu savam “draugam”, kas izrādījās šis “Mellstroy”.
Vai puika saņēma solīto naudu, nav zināms, taču Lietuvas prezidenta kanceleja toreiz paziņoja, ka “par spīti faktam, ka bērns, kurš vakar uzrunāja prezidentu Neatkarības laukumā, noslēpa sava lūguma iemeslu, prezidents turpinās taisīt selfijus ar bērniem un pieaugušajiem, kuri to palūdz”, un piebilda, ka, izmantojot šo atgadījumu, prezidents aicina jaunus cilvēkus atšķirt labo no ļaunā sociālajos medijos, bet vecākus aicina informēt savus bērnus par sociālajos medijos izplatīto kaitīgo saturu.
Ziņa par “Mellstroy” izlēcieniem un likstām nebūtu nekas īpašs, taču pērn viņam publisku piedāvājumu izteica toreiz vēl bokseris, bet vēlāk par Rīgas domes deputātu kļuvušais Mairis Briedis, kurš piedāvājās par miljonu dolāru iziet ringā ar “Mellstroy” attēlu.
“Man tev ir priekšlikums,” skandalozo baltkrievu strīmeri toreiz uzrunāja Briedis. “Es kā trīskārtējais pasaules čempions boksā, kuram 18. maijā būs cīņa visprestižākajā “top” līmeņa boksa pasākumā Saūda Arābijā, es piedāvāju par vienu miljonu dolāru iziet ringā ar krekliņu, uz kura būs tavs attēls, un visas tur klātesošās pasaules līmeņa zvaigznes par tevi uzzinās, kā arī miljoniem skatītāju visā pasaulē, kuri ar nepacietību gaida šo cīņu. Bet abonentiem es piedāvāju šo piedāvājumu nodot Mellstroy un tas, kuram viņš atsauksies, saņems 100 000 dolāru no noslēgtā darījuma. Nu ko, uzspēlēsim?”.
2024. gada 18.maijā Rijādā Briedis revanša cīņā otrreiz piekāpās austrālietim Džeijam Opetaijaam, cīņā par pasaules čempiona jostu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla “The Ring” versijā, šai cīņai kļūstot par pēdējo latvieša profesionālajā karjerā. Brieža cīņa notika pirms brita Taisona Fjūrija un ukraiņa Oleksandra Usika smagā svara čempionu jostu apvienošanas cīņas, kurā triumfēja Usiks.
Savulaik ļaudis jau ironizēja par Brieža izmisīgajiem mēģinājumiem uzrunāt un izprovocēt amerikāņu jūtūberi un bokseri Džeiku Polu, lai tiktu pie iespējas piedalīties ienesīgākajā karjeras cīņā, kā arī izveidot pazīšanās ar dažādiem pasaulē slaveniem cilvēkiem, pat cenšoties izkaulēt "patīk" no Īlona Maska.
No 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada janvārim Briedis bija pasaules čempions WBC versijā (šo titulu zaudēja Rīgā Usikam, piedzīvojot pirmo zaudējumu karjerā), kā arī bijis pasaules čempions IBA un IBF versijās; tāpat viņam savulaik piederēja žurnāla “The Ring” josta.
2024. gada augustā Briedis paziņoja par sportista karjeras noslēgšanu. 2022. gadā kā partijas “Saskaņa” biedrs viņš nesekmīgi kandidēja uz vietu Saeimā, bet pirms šā gada pašvaldību vēlēšanām pārgāja uz Alekseja Rosļikova “Stabilitātei”, kamēr ilgus gadus galvaspilsētā valdījusī “Saskaņa” Rīgas domē neiekļuva. Tomēr jau vasarā Briedis atstāja arī “Stabilitātei” frakciju un kļuva par neatkarīgo deputātu.