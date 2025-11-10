Tramps Baltkrievijas sūtņa amatam virza juristu Džonu Kolu
ASV prezidents Donalds Tramps īpašā sūtņa Baltkrievijas jautājumos amatam izvirzījis juristu un līdzšinējā īpašā sūtņa Kīta Kelloga vietnieku Džonu Kolu.
Kols vadīja ASV delegāciju sarunās ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko un pēc viņa 11. septembra vizītes Minskā un sarunām ar Lukašenko no Baltkrievijas cietumiem tika atbrīvoti 52 ieslodzītie, arī 14 ārvalstu pilsoņi. Atskaitot politiķi Mikolu Statkeviču, visi pārējie atbrīvotie Baltkrieviju pameta.
"Viņš jau ir veiksmīgi vienojies par 100 ķīlnieku atbrīvošanu un plāno panākt vēl 50 ķīlnieku atbrīvošanu," sev piederošajā vietnē "Truth Social" pauda ASV prezidents. Viņš arī izteica pateicību "ļoti cienījamam Baltkrievijas prezidentam" Aleksandram Lukašenko par to, ka viņš apsver iespēju atbrīvot ieslodzītos.
ASV atzinīgi novērtēja ieslodzīto atbrīvošanu un paziņoja par sankciju atcelšanu Baltkrievijas nacionālajai lidsabiedrībai "Belavia", solot arī atjaunot ASV vēstniecības darbu Minskā. Tāpat ASV Finanšu ministrija 4. novembrī svītroja "Belavia" no sankciju saraksta un atļāva veikt operācijas, kas saistītas ar Lukašenko ģimenes lidmašīnu.