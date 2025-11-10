VIDEO. Nogāžas helikopters ar Krievijas militārās rūpnīcas vadību. Šajā rūpnīcā ražo arī kara lidaparātus
Krievijas Ziemeļkaukāza Dagestānas republikā pagājušās nedēļas beigās helikoptera avārijā gājuši bojā pieci cilvēki, tostarp trīs Krievijas agresijā pret Ukrainu iesaistītās Kizļaras elektromehāniskās rūpnīcas augsta ranga darbinieki. Bojā gājušo skaitā ir šī Krievijas militārā uzņēmuma ģenerāldirektora vietnieks būvniecības un transporta nodrošinājuma jautājumos, galvenais inženieris enerģētiķis un galvenais helikopteru būves inženieris. Likteņa ironija ir tā, ka šis uzņēmums ražo lidaparātus Krievijas armijas vajadzībām.
Viens no diviem katastrofā izdzīvojušajiem ir šīs rūpnīcas izpilddirektors Ahmats Ahmatovs, kurš ir rūpnīcas ģenerāldirektora dēls.
Helikopters "Ka-226" nogāzās 7. novembrī, kad lidoja no Kizļaras uz atpūtas bāzi “Solņečnij bereg”. Avārijas nosēšanās laikā tam nolūza aizmugurējā daļa, pēc tam pilots to neveiksmīgi mēģināja nosēdināt ūdenī. Tad lidaparāts strauji pacēlās gaisā un pēc brīža zaudēja vadību, uzkrītot uz kādas ēkas un aizdegoties.
Kizļaras elektromehāniskā rūpnīca ir ietilpst Krievijas gigantā “Rosteh”, kas nodarbojas ar civilās un militārās nozīmes augsttehnoloģiskās rūpniecības produkcijas ražošanu un eksportu un kurā ietilpst vairāk nekā 800 zinātnisko un ražošanas organizāciju. Kizļaras rūpnīca ražo helikopterus, nelielas lidmašīnas, lidaparātu komponentus, kā arī sistēmas cīņai pret bezpilota lidaparātiem, vēsta “Moscow Times”. Kopš 2022. gada jūnija šai rūpnīcai ir noteiktas ASV sankcijas par piedalīšanos “Krievijas kaitnieciskajās darbībās ārvalstīs”. Savukārt 2024. gada jūnijā rūpnīca un tās ģenerāldirektors Ibrahims Ahmatovs tika iekļauti Eiropas Savienības melnajā sarakstā par to, ka ražo aviācijas tehniku, ko izmanto karā pret Ukrainu.