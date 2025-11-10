Gruzijas civilās sabiedrības līdere aicina Rietumus nenovērst uzmanību no Gruzijas
Lai vājinātu Gruzijā valdošo prokremlisko režīmu, ir ļoti svarīgi, lai Rietumi nenovērstu no Gruzijas savu uzmanību un turpinātu ārējo spiedienu pret valsti, drošības un ārpolitikas forumā "Rīgas konference 2025" pauda Eiropas studiju un pilsoniskās izglītības Čavčavadzes centra izpilddirektore, bijusī Gruzijas ārlietu ministra vietniece Nino Kalandadze.
"Nevajadzētu uzskatīt, ka tagad ģeopolitiskā nozīmē būtu vairāk jākoncentrējas uz Armēniju un Azerbaidžānu, jo būtībā Kaukāza teātris jau nav mainījies. Uzmanības novirzīšana tikai uz tiem, kas tagad ir politiski vairāk orientēti uz Rietumiem, neko labu nedos, jo, tīri ģeogrāfiski skatoties, Gruzijas ignorēšana kavēs arī šīs valstis virzīties tālāk uz Rietumiem," norādīja politiķe.
Viņa atzina, ka ir grūti no ārpuses ietekmēt Krievijas intereses pārstāvošo oligarha Bidzinas Ivanišvili režīmu, tomēr nedrīkst novērst uzmanību no Gruzijas, "vienkārši izliekoties, ka pagaidām būtu ērtāk šo pasaules daļu izlaist".
Tāpat ļoti svarīgi ir konsekventāk un efektīvāk turpināt to, ko Rietumi veic pret Krieviju, uzsvēra Kalandadze, respektīvi, "vājināt Krieviju un tās ietekmi un kādā brīdī, cerams, mainīt Krievijas domāšanu, ka tā nav imperiāla lielvara, kas spēj mūžīgi saglabāt savu ietekmi reģionā". Viņasprāt, tas galu galā palīdzēs reģiona valstīm atbrīvoties no Krievijas ietekmes un atjaunot kaimiņattiecības, kas ir ļoti svarīgas gan no ekonomiskā, gan, protams, arī no drošības viedokļa.
Politiķe norādīja, ka ar spiedienu pret Ivanišvili režīmu viņa nedomā tikai ceļošanas aizliegumus vien, bet arī reālas finanšu sankcijas pret galvenajiem un noteicošajiem režīma dalībniekiem, kā arī pret šīs sistēmas uzturētājiem - arī pret tiem, kas finansiāli palīdz sistēmai un nodrošina tās pastāvēšanu.
Kalandadze skaidroja, ka īstermiņa pieeja varas līdzsvara atjaunošanai būtu pašreizējās sistēmas un režīma vājināšana, vienlaikus spēcinot demokrātiskos spēkus valstī. Vidējā termiņā ir svarīgi parūpēties par pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un jauniešiem, kas tagad meklē patvērumu citur un tiecas pamest valsti, jo ir svarīgi, lai viņi būtu gatavi kādā brīdī, kad radīsies nākamā iespēja, atgriezties un dot savu ieguldījumu.
"Vienlaikus ir skaidrs, ka šī ir ļoti ilga termiņa spēle, kurā ļoti daudz ir atkarīgs no ģeopolitiskajiem apstākļiem. No manas perspektīvas raugoties, es vēlētos, lai Rietumi sagatavotos šādai ilgtermiņa spēlei, lai viņiem būtu skaidra un konsekventa stratēģija attiecībā uz šo reģionu un lai arī viņi varētu būt gatavi nākamajai izdevībai, kad tā radīsies," sacīja bijusī Gruzijas ārlietu ministra vietniece. "Uzskatu, ka Gruzija demokrātiskajiem Rietumiem vēl nav zaudēta, tomēr laiks iet uz priekšu, un tas, vai Gruzija paliks demokrātiska un vai Rietumi spēs saglabāt savu aliansi ar Tbilisi lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik ātri un konsekventi rīkosies Rietumi.
Kā pozitīvu faktu viņa min to, ka Eiropā tagad dominē izpratne, ka Krievija ir ienaidnieks.
"Tas ir ļoti pozitīvs un spēcīgs politisks lēmums pareizajā virzienā. Pastāv skaidra izpratne, ka Ukrainai šajā karā ir jāuzvar, kā arī par to, ka Krievijai ir ģeopolitiski, tālejoši nodomi attiecībā uz šo reģionu. Tāpat ļoti pozitīva zīme ir tā, ka Rietumi nav leģitimējuši "Gruzijas sapņa" valdību un to uztver kā Krievijas marioneti, pret kuru ir jāpiemēro sankcijas," uzsvēra politiķe.
Kā aktīvākās šīs politikas uzturētājas viņa minēja Lielbritāniju un vairākas citas Eiropas valstis, turklāt gruzīnu atbalstīšanā ir ļoti aktīvi iesaistījusies Austrumeiropa.
"Tas ir kaut kas tāds, kas kādā brīdī, un, cerams, pavisam drīz, nesīs augļus un palīdzēs mums turpināt pretoties, pēc tam atgūt varu un beigu beigās atkal atgriezt Gruziju uz demokrātijas ceļa," sacīja Kalandadze.
Viņa norādīja, ka beidzot savu jēgu zaudējis ir arī ilgstoši uzturētais jautājums par to, kāpēc Rietumiem būtu par Gruziju vispār jāuztraucas. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir kļuvis skaidrs, ka Melnās jūras reģiona, tostarp Kaukāza, stabilitāte un drošība ir būtiska visas Eiropas drošībai un stabilitātei, kā arī tas, ka Gruzijā notiekošais lielā mērā ir ģeopolitisks jautājums, uzsvēra politiķe.
"Ņemot vērā jauno ģeopolitisko dinamiku reģionā, kad Azerbaidžānai un Armēnijai ir izdevies lielā mērā atbrīvoties no Krievijas ietekmes, Maskavai ir svarīgi saglabāt savu ietekmi, izmantojot Gruziju. Krievijai ir nepieciešams stratēģiskais koridors reģionā, turklāt tā var izmantot Gruziju kā tirgošanās buferzonu sarunās ar Rietumiem. Tāpēc viņiem ir būtiski saglabāt Gruziju. To Maskava var paveikt, izstumjot Rietumus no reģiona - tieši to Gruzijā dara Ivanišvili - un saglabājot pilnīgi korumpētu noziedzīgu cilvēku grupu, kas ir pie varas un piedāvā visu nepieciešamo Krievijai. Visvieglākais veids, kā kontrolēt Gruziju, ir korumpēta, nesuverēna un paklausīga vadība, un tieši to Ivanišvili arī nodrošina," viņa sacīja.