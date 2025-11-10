Zelenskis: "No reālo panākumu skata punkta Putins ir strupceļā!"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis medijam "The Guardian" norādījis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir nonācis strupceļā, un vēl pirms kara Ukrainā beigām varētu uzbrukt kādai Eiropas Savienības (ES) valstij.
"No reālo panākumu skata punkta Putins ir strupceļa situācijā. Viņam tā drīzāk ir pata situācija. Tāpēc šīs neveiksmes var pamudināt viņu meklēt citas teritorijas," sacīja prezidents.
"Mans viedoklis ir šāds. Viņš to var izdarīt. Mums ir jāaizmirst par vispārējo Eiropas skepsi attiecībā uz to, ka Putins vispirms grib okupēt Ukrainu un tad viņš var doties kaut kur citur. Viņš gan vienu, gan otru var izdarīt vienlaikus," norādīja Zelenskis.
Neseno incidentu sēriju, kad Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpa NATO austrumu dalībvalstu Polijas, Rumānijas un Igaunijas robežas, Zelenskis saistīja ar to, ka Krievijai nav izdevies panākt būtisku progresu Ukrainas frontē. Krievija jau tagad īsteno "hibrīdkaru pret Eiropu" un pārbauda NATO sarkanās līnijas, norādīja Ukrainas prezidents.
⚡️Blackout hit during Zelenskyy’s interview with The Guardian at Kyiv’s Mariinskyi Palace.— UNITED24 Media (@United24media) November 9, 2025
On November 8, Russia launched 458 drones and 45 missiles, disabling all state power generation in central and eastern Ukraine. pic.twitter.com/aZ8zT4KL84