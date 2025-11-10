Slovākijā sadūrušies divi vilcieni - ievainojumus guvuši vairāki desmiti cilvēku
foto: REUTERS/SCANPIX
Vilcienos negadījuma brīdī atradās aptuveni 800 cilvēku.
Slovākijā sadūrušies divi vilcieni - ievainojumus guvuši vairāki desmiti cilvēku

Jauns.lv / LETA

Slovākijas rietumos svētdien sadūrās divi vilcieni, kā rezultātā ievainojumus guva vairāki desmiti cilvēku.

Vilcienos negadījuma brīdī atradās aptuveni 800 cilvēku, un sadursme notika 20 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bratislavas. Lielākajai daļai ievainoto savainojumi nav smagi, tomēr 11 cilvēki nogādāti slimnīcā Bratislavā, pavēstīja iekšlietu ministrs Matūšs Šutajs Eštoks. Negadījumā iesaistīti reisa Košice-Bratislava Tatru ekspresis un reģionālais ekspresis, kas bija ceļā no galvaspilsētas uz Nitru.

