Vilcienos negadījuma brīdī atradās aptuveni 800 cilvēku.
Pasaulē
Šodien 07:12
Slovākijā sadūrušies divi vilcieni - ievainojumus guvuši vairāki desmiti cilvēku
Slovākijas rietumos svētdien sadūrās divi vilcieni, kā rezultātā ievainojumus guva vairāki desmiti cilvēku.
Vilcienos negadījuma brīdī atradās aptuveni 800 cilvēku, un sadursme notika 20 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bratislavas. Lielākajai daļai ievainoto savainojumi nav smagi, tomēr 11 cilvēki nogādāti slimnīcā Bratislavā, pavēstīja iekšlietu ministrs Matūšs Šutajs Eštoks. Negadījumā iesaistīti reisa Košice-Bratislava Tatru ekspresis un reģionālais ekspresis, kas bija ceļā no galvaspilsētas uz Nitru.
Two trains collided into each other on the Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia, injuring nearly thirty people. pic.twitter.com/3qr1E9M0VG— Open Source Intel (@Osint613) November 9, 2025