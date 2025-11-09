Pēc Trampa izteikumu rediģēšanu skandāla atkāpjas BBC ģenerāldirektors
Lielbritānijas sabiedriskās raidorganizācijas BBC ģenerāldirektors Tims Deivijs svētdien paziņojis, ka atkāpjas no amata, reaģējot uz skandālu, ko izraisījusi ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumu rediģēšana.
Pēc kritikas par maldinošu Trampa izteikumu pasniegšanu raidījumā "Panorama" līdz ar Deiviju atkāpusies arī BBC ziņu redakcijas vadītāja Debora Tērnesa.
"Kā visas sabiedriskās organizācijas, BBC nav perfekta, un jums vienmēr jābūt atklātiem, caurskatāmiem un atbildīgiem," teikts BBC tīmekļa vietnē publicētajā Deivija paziņojumā.
"Lai gan pašreizējās debates saistībā ar "BBC News" nav vienīgais iemesls, tās, saprotams, ietekmējušas manu lēmumu (..). Man jāuzņemas galējā atbildība," teikts Deivija paziņojumā.
Pirms nedēļas laikraksts "The Sunday Telegraph" publicēja nopludinātu iekšējo memorandu, kas liecināja par iespējamo Trampa izteikumu rediģēšanu.
Iepriekš svētdien kultūras, mediju un sporta ministre Liza Nendija atzina, ka pret BBC vērstās apsūdzības ir ārkārtīgi nopietnas.