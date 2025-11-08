Trampa administrācija grasās nogriezt finansējumu neatkarīgajam ungāru medijam, lai atbalstītu Viktoru Orbānu
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps piektdien, 7. novembrī, Baltajā namā uzņēma Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu. Šī vizīte notika laikā, kad Trampa administrācija paziņoja par nodomu nogriezt ASV finansējumu neatkarīgajam ungāru medijam "Szabad Európa", kas attiecas kritiski pret Orbāna valdību.
ASV Globālo mediju aģentūras (USAGM) vadītāja Kari Leika paziņoja Kongresam, ka centīsies bloķēt šī medija finansējumu, jo tas “acīmredzami cenšas destabilizēt Ungāriju”. Intervijā konservatīvajam televīzijas kanālam "Newsmax" viņa norādīja: “Amerikāņu nodokļu maksātāju nauda nedrīkst tikt izmantota globalistu radio finansēšanai. Globalisti ienīst Viktoru Orbānu.” Patlaban gan nav skaidrs, vai Leikai ir juridiskas pilnvaras vienpusēji slēgt "Szabad Európa", kas piektdien vēl joprojām darbojās un atspoguļoja Orbāna vizīti ASV.
Demokrātu senatore Žanna Šīna, kas darbojas Senāta ārlietu komitejā, asi kritizēja Leikas paziņojumu: “Šī administrācija kļūst par līdzdalībnieci brīvas un neatkarīgas preses apspiešanā pirms aprīlī gaidāmajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām.” Viņa uzsvēra, ka "Szabad Európa" ir būtiska, lai nodrošinātu ungāriem piekļuvi patiesai informācijai, un ka šī pieeja ir daļa no ilgstošas ASV apņemšanās pretoties Maskavas un Pekinas propagandai.
Bijusī televīzijas žurnāliste Kari Leika, jau iepriekš bija atbalstījusi ievērojamu finansējuma samazinājumu tādiem ASV sabiedriskajiem medijiem kā "Voice of America", "Radio Free Asia" un "Radio Free Europe/Radio Liberty". Tāpat viņa medijos vairākkārt dedzīgi izteikusi atzinīgus vārdus par Ungārijas premjera Orbāna "konservatīvo nostāju".