Krievu iebrucēji veikuši masīvu Ukrainas apšaudīšanu ar vairāk nekā 450 droniem un 45 raķetēm
Krievija naktī uz 8. novembri uz Ukrainu palaida vairāk nekā 450 bezpilota lidaparātu un 45 dažāda veida raķetes. Ir gan mirušie, gan ievainotie, un vairākos reģionos ir fiksēti ārkārtas elektroenerģijas padeves pārtraukumi.
Krievijas uzbrukumos Ukrainā pēdējās diennakts laikā nogalināti vismaz 11 cilvēki un ievainoti 44.
Ukrainas spēki notrieca 406 no 458 droniem, tostarp "Shahed" tipa uzbrukuma dronus, ko Krievija palaida nakts laikā, ziņoja Gaisa spēki. Krievija palaida arī 45 spārnotās un ballistiskās raķetes, no kurām deviņas tika notriektas, teikts paziņojumā. Triecieniem tika pakļauti enerģētikas infrastruktūra un dzīvojamie rajoni.
"Krievija uz Ukrainu palaida vairāk nekā 450 bezpilota lidaparātu un 45 dažāda veida raķetes. Un teroristu mērķi ir vieni un tie paši: ikdienas dzīve, dzīvojamās mājas, mūsu enerģētika, infrastruktūra," Volodimirs Zelenskis sestdiena rakstīja platformā "Telegram".
Dnipro turpinās glābšanas operācija pēc Krievijas trieciena dzīvojamā ēkā.
Pilsētas mērs Boriss Filatovs informēja, ka Krievijas bezpilota lidaparātu triecienā nogalināti trīs cilvēki, bet viens pagaidām nav atrasts. Cietuši vairāk nekā desmit cilvēku.
Zelnskis uzsvēra, ka pret Krieviju jānosaka vēl stingrākas sankcijas, lai atņemtu Krievijai iespēju turpināt karu, ko tā ir sākusi un turpina. Mēs novērtējam visus pasākumus, ko partneri jau ir veikuši, taču Krievijas triecieni liecina, ka spiedienam jābūt spēcīgākam. Ir jābūt Eiropas lēmumam par Krievijas iesaldētajiem aktīviem, papildu sankcijām, atbalstam un spēcīgākai Ukrainas aizsardzībai".
"Un par katru Maskavas triecienu enerģētikā, ar kuru viņi vēlas kaitēt vienkāršiem cilvēkiem pirms ziemas, ir jābūt sankciju atbildei pret visu Krievijas enerģētikas sektoru bez izņēmuma. Pagaidām Krievijas kodolenerģētikas nozare nav pakļauta sankcijām, pagaidām Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss saņem Rietumu mikroelektroniku, būtu jāizdara lielāks spiediens arī uz naftas un gāzes tirdzniecību. Mēs ceram, ka ASV, Eiropa un G7 valstis pieņems atbilstošus lēmumus. Paldies visiem, kas ir gatavi palīdzēt un rīkoties, lai aizsargātu dzīvību," uzsvēra Zelenskis.