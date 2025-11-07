Bulgārija pārņems kontroli pār "Lukoil" - Krievijas naftas rūpnīca ir uz sabrukuma sliekšņa
Bulgārijas parlaments piektdien pieņēma likumprojektu, kas ļauj valstij pārņemt kontroli pār Krievijas naftas kompānijas "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcu valsts austrumos.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pagājušajā mēnesī noteica sankcijas divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil" saistībā ar Krievijas atteikšanos izbeigt karu pret Ukrainu.
ASV sankcijas "faktiski novedīs pie naftas pārstrādes rūpnīcas darbības apturēšanas, ņemot vērā visu partneru atteikšanos veikt maksājumus "Lukoil" piederošajiem uzņēmumiem," teikts Bulgārijas valdošās koalīcijas likumdevēju ierosinātajā likumprojektā.
Likuma izmaiņas paredz, ka akcionāru balsstiesību īstenošanai tiks iecelts īpašs administrators. Administratoram pēc valdības apstiprinājuma saņemšanas ir atļauts pārdot akcijas jaunam īpašniekam.
Naftas pārstrādes uzņēmums "Lukoil-Neftohim" ir Bulgārijas lielākā kompānija, kas pērn strādāja ar aptuveni 4,7 miljardu eiro apgrozījumu.