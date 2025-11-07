ASV militārajā bāzē pēc aizdomīga sūtījuma atvēršanas vairākiem cilvēkiem palicis slikti
Endūsa militārajā bāzē, kas atrodas Mērilendas štatā un kuru izmanto prezidenta lidmašīna, pēc aizdomīga sūtījuma saņemšanas ceturtdien radušās veselības problēmas vairākiem cilvēkiem, un varasiestādes sākušas notikušā izmeklēšanu, ziņo ASV mediji.
No ēkas, kurā sūtījums tika atvērts, un blakus esošās ēkas piesardzības nolūkos tika evakuēti cilvēki. Turp tika nosūtīta bāzes pirmās palīdzības komanda, kas secināja, ka tūlītēju draudu nav, un pēc tam darbu sāka Īpašo izmeklēšanu birojs, teikts bāzes paziņojumā, kuru citēja raidorganizācija CNN.
Paziņojumā norādīts, ka pēc aizdomīgās pakas atvēršanas vairāki cilvēki jutās slikti un viņiem tika sniegta medicīniskā palīdzība.
CNN, atsaucoties uz diviem anonīmiem avotiem, ziņoja, ka sūtījumā bija nezināms balts pulveris un politiska propaganda, ko izmeklētāji vēl izvērtē.
Bāze atrodas netālu no Vašingtonas un to bieži izmanto prezidenta un citu augsta ranga valdības amatpersonu lidojumiem. ASV prezidenta Donalda Trampa lidmašīna bāzē nolaidās trešdien, prezidentam atgriežoties no biznesa foruma Floridā.