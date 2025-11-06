"Es jau sen nereaģēju," Rute izsmej Putina jaunākos kodoldraudus
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute izsmēja Putina mēģinājumu vēlreiz iebiedēt pasauli ar runām par kodolizmēģinājumiem, ziņo "Digi24".
Komentējot nesen notikušo Krievijas Drošības padomes sanāksmi, kurā Krievijas diktators deva norādījumus drošības spēkiem un civilajām iestādēm sagatavoties iespējamiem kodolieroču izmēģinājumiem, Rute paziņoja, ka viņš šādas šarādes neuztver nopietni.
"Es jau sen neesmu reaģējis uz Putina organizētajām sanāksmēm. Viņam maksā kā Krievijas prezidentam, tāpēc viņš tās organizē," NATO vadītājs ironiski atzīmēja preses konferencē ar Rumānijas prezidentu Nikušoru Danu.
Rutes paziņojums bija atbilde uz Kremļa jaunāko mēģinājumu izmantot kodolieročus kā instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz Rietumiem un iebiedētu tos, reaģējot uz jaunajām sankcijām un pastiprināto atbalstu Ukrainai.
Putins rīkoja Krievijas Drošības padomes sanāksmi pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps apstiprināja Vašingtonas nodomu veikt virkni kodolizmēģinājumu. Krievijas diktators, kā parasti, mēģināja situāciju attēlot kā draudu Krievijai, vienlaikus demonstrējot "spēku" un "gatavību reaģēt". Tomēr NATO uz šādiem paziņojumiem reaģē ar vēsu mieru. Rutes vārdi liek domāt, ka alianse lieliski saprot, ka Putins, kā parasti, izmanto kodolretoriku iebiedēšanai un šantažēšanai, taču šīs taktikas bieža izmantošana mazina tās efektivitāti.