Meksikas prezidente iesniegs apsūdzību pret vīrieti, kurš centās pieskarties viņas krūtīm
Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka tiesā iesniegs prasību pret vīrieti, kurš mēģinājis viņai uzmākties publiskā pasākumā, ziņo BBC.
Incidenta video, kas uzņemts otrdien, redzams, kā Šeinbauma runā ar atbalstītājiem ielā netālu no Nacionālās pils Meksikas galvaspilsētā. Vīrietis piegāja no aizmugures, mēģināja viņai noskūpstīt kaklu un pieskarties viņas ķermenim. Prezidente ātri atkāpās, bet bija redzami satraukta. Uzbrucējs tika aizturēts.
🇲🇽 Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl— FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025
"Ja es nesniegšu sūdzību, kas notiks ar citām Meksikas sievietēm? Ja tas tiek darīts prezidentei, kas notiks ar visām sievietēm mūsu valstī?" sacīja Šeinbauma trešdienas preses konferencē. Viņa uzsvēra, ka nolēmusi celt apsūdzību ne tikai kā prezidente, bet arī kā sieviete, jo līdzīgas situācijas Meksikā bieži piedzīvo citas sievietes.
Prezidente piebilda, ka vīrietis, kurš viņai uzmācās, esot aizskāris arī citas sievietes pūlī, tāpēc ir svarīgi izteikt stingru vēstījumu.
Sieviešu tiesību organizācijas un feministu komentētāji uzsver, ka incidents atspoguļo dziļi iesakņojušos machismo kultūru Meksikā, kur vīrietis var justies tiesīgs uzmākties pat valstī augstākajai amatpersonai.
Vēl jāatzīmē, ka Meksikā pastāv nopietna problēma ar femicīdu – tiek lēsts, ka 98% dzimumu vardarbības slepkavību paliek nesodītas. Šeinbauma jau kandidēšanas laikā solīja risināt šo problēmu, taču līdz šim noziedzības līmenī būtisku uzlabojumu nav novērots.