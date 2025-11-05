Pasaulē
Šodien 14:32
Tūristu iecienītā salā Francijā vīrietis sabrauc ļaužu pūli un kliedz "Allāhu akbar!"
Automašīnai ietriecoties gājējos, Francijas Oleronas salā, trešdien ievainoti desmit cilvēki, paziņojusi prokuratūra. Aizturēšanas brīdī vīrietis arābu valodā kliedzis "Dievs ir dižens".
Prokuratūra paziņoja, ka 35 gadus vecais autovadītājs tīšām ietriecās gājējos un velobraucējos uz galvenā ceļa Oleronā, iepretim Larošelai.
Vīrietis ir aizturēts, taču viņa motīvi joprojām nav noskaidroti. Zināms, ka viņš ir Oleronas iedzīvotājs.
Četri no cietušajiem ir guvuši smagas traumas.