Galvenais Kremļa sociologs paziņo par pilsoņu kara draudiem Krievijā
Krievijā var izcelties pilsoņu karš sociālo, ekonomisko un politisko konfliktu uzkrāšanās dēļ, brīdinājis prezidenta pārvaldes Sociālo procesu monitoringa un analīzes nodaļas vadītājs Aleksandrs Horičevs.
Par to viņš rakstīja rakstā "Kas mēs esam?" žurnālā "Valsts", ko izdod universitāte Maskavā un projekts "Krievijas DNS". Materiālu pamanīja arī "Aģentūra” un "Vedomosti", vēsta "The Moscow Times".
Horičevs uzskata, ka pilsoņu karš ir viens no pieciem galvenajiem izaicinājumiem Krievijai. Papildus tam valstij draud politiskā, teritoriālā un kultūras suverenitātes zaudēšana, depopulācija, iedzīvotāju uzticības kritums varai un politiskās sistēmas sabrukums, kā arī "dehumanizācija" un krievu pārvēršana par "patēriņa objektiem".
Kremļa pārstāvis norādīja, ka atbilde uz pilsoņu kara draudiem būtu solidaritātes un saliedētas sabiedrības veidošana. Horičevs piedāvā to panākt ar ideoloģiju "Savējie netiek pamesti", balstoties uz "pašu civilizācijas kodu". Šī ideoloģija arī aizsargātu pret "suverenitātes zaudēšanu".
Tuvākajā laikā plānots pieņemt likumu par "patriotisko" audzināšanu, kas obligāti liks visām valsts institūcijām, izglītības iestādēm un citām sabiedriskajām struktūrām veidot atbilstošas pilsoņu vērtības.
Vienlaikus Horičevs uzsvēra, ka karš pret Ukrainu pašlaik palīdzējis novērst "suverenitātes zaudēšanu". Viņš apgalvo, ka Krievijas elite bija vērsta tikai uz bērnu sūtīšanu mācīties ārzemēs un pensiju sistēmas veidošanu ārvalstīs, un ka Krievija "vienkārši zaudētu savu eliti un potenciālu - ekonomisko, tehnoloģisko un politisko". Horičevs uzskata, ka SVO (specoperācija) Krievijai kalpojusi kā "attīrīšanās".
Depopulāciju, kas draud valstij, Horičevs dēvēja par "globālā eksperimenta ietekmes problēmu" un "vīrusu, kas ietekmē domāšanu ar neadekvātu un nepārdomātu konstruktu". Viņš kritizēja bērnu neesamības (childfree) un LGBT propagandu, kas "ved demogrāfiskajā bedrē" un "iznīcina mūsu tautu". Kā risinājumu viņš piedāvā popularizēt ģimenes vērtības un veicināt lielu ģimeņu modi, piemēram, filmas ar trim bērniem ģimenē.
Lai paaugstinātu pilsoņu uzticību varai, Horičevs uzskata par nepieciešamu īstenot meritokrātiju - vadības principu, kur visatbilstošākās amatus ieņem spējīgākie cilvēki. Pret "krievu dehumanizāciju" viņš piedāvā audzināt "nākotnes cilvēku" ar vērtībām: aktīvu patriotismu, radošu darbu, kalpošanu, solidaritāti, tautu vienotību un tradicionālās morālās normas. Horičevs secināja: "Mums nepieciešami patrioti - ne dīvāna, bet aktīvi, gatavi atbildēt par sevi, savu ģimeni un savu valsti."