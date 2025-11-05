Pēc dronu incidenta Briseles lidosta atsāks darbu normālā režīmā
Beļģijas galvaspilsētas Briseles galvenā lidosta trešdien gatavojas atsākt darbu normālā režīmā pēc traucējumiem, kas radās iespējamu dronu dēļ.
Lidostā otrdienas vakarā tika apturēti aptuveni 80 lidojumi, jo lidostas tuvumā, iespējams, tika pamanīti droni. Reisu apturēšanas dēļ aptuveni 400 līdz 500 pasažieri bija spiesti pavadīt nakti lidostā.
Piesardzības dēļ gaisa satiksme otrdienas vakarā tika apturēta arī otrajā lielākajā lidostā Šarleruā.
Par Beļģijas gaisa telpas kontroli atbildīgais uzņēmums "Skeyes" otrdienas vakarā divas reizes apturēja lidojumus - ap plkst. 20 (plkst. 21 pēc Latvijas laika) un ap plkst. 22 (plkst. 23 pēc Latvijas laika).
Nedēļas nogalē Beļģijas varasiestādes paziņoja, ka droni manīti virs Kleines-Brogeles karabāzes, kuru izmanto NATO spēki. Tiek uzskatīts, ka šajā bāzē glabājas ASV kodolieroči.
Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens pirmdien atteicās atklāti vainot Krievija šajā incidentā, bet norādīja, ka tā acīmredzot bijusi saskaņota operācija, ko veikuši profesionāļi. "Viņi cenšas sēt paniku Beļģijā. Tā ir destabilizācija," piebilda ministrs.