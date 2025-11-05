Kravas lidmašīnas avārijā ASV Kentuki štatā gājuši bojā vismaz septiņi cilvēki.
Šodien 07:41
Avarējot kravas lidmašīnai netālu no Lūivilas Starptautiskās lidostas ASV Kentuki štatā, otrdien gājuši bojā vismaz septiņi cilvēki un vēl vairāki ievainoti, paziņojušas Kentuki amatpersonas.
ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) paziņoja, ka neilgi pēc pacelšanās avarēja lidmašīna "McDonnell Douglas MD-11", nogāžoties uz ēkām blakus lidostai. Avārijas vietā izcēlies ugunsgrēks.
Kentuki gubernators Endijs Bešērs preses konferencē norādīja, ka mirušo un ievainoto skaits, visticamāk, vēl pieaugs.
Kravas lidmašīnā avārijas brīdī atradās trīs cilvēki.