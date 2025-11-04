"Belavia" aviosabiedrības "Boeing 737-800" lidmašīna Maskavas Domodedovas lidostā
Pasaulē
Vakar 23:25
ASV atceļ sankcijas pret Baltkrievijas nacionālo aviosabiedrību "Belavia"
ASV Finanšu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņojis par vairāku punktu svītrošanu no sankciju saraksta, kas attiecas uz Baltkrievijas nacionālo lidsabiedrību "Belavia".
ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvis Džons Kols jau 11. septembrī pēc tikšanās Minskā ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko paziņoja par sankciju atcelšanu "Belavia".
Sankcijas "Belavia" tika noteiktas 2021. gadā pēc lidsabiedrības "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskā un opozīcijas blogera Ramana Prataseviča aizturēšanas.
OFAC arī atbrīvoja no sankcijām darījumus, kas saistīti ar trim Baltkrievijas valdības lidmašīnām, arī gadījumos, kad šīs lidmašīnas izmanto Lukašenko un uzņēmums "Slavkaliy".
Uz "Slavkaliy" un Lukašenko joprojām attiecas ASV sankcijas.