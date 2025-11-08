"Vārtu utis", "nāras" un "eņģelis" - atklāti stjuartu slepenie kodu vārdi
"Bob", "Mermaid", "Gate lice" un pat "Code 300" - tas viss izklausās dīvaini, taču patiesībā tas ir slepens valodas kods, ko stjuarti izmanto, sazinoties savā starpā 10 000 metru augstumā virs zemes.
"Ja jūs dzirdat, ka kāds izrunā vārdu "bob", tas patiesībā ir saīsinājums no "babe on board" - "bērns uz klāja"", stāsta anonīma stjuarte portālam "eShores". "Kad jūs atstājat lidmašīnu un stjuarte jums saka "cheerio" (tulkojumā - "atā, atā"), tas arī var būt slepens simpātijas signāls," viņa piebilst.
Stjuarte arī atklāj, ka, ja kāds pasažieris iepatīkas ekipāžai, šī informācija tūlīt nonāk lidmašīnas virtuvē. "Mēs vienmēr skrienam uz virtuvi un sakām citiem, kur sēž šis seksīgais pasažieris. Pēc tam mēs īpaši draudzīgi izturamies pret viņu un dažreiz pat dodam mazas bezmaksas uzkodas. Es esmu redzējusi, kā uz salvetēm slepus pieraksta telefona numurus!"
Slepenā valoda
Pieredzējusī stjuarte un uzņēmuma "Atlas and Wild" dibinātāja Šerija Mārtima Pītersa, kura vairāk nekā 26 gadus strādājusi starptautiskajos reisos, skaidro, ka pasažieri redz tikai viņu smaidus, bet aiz tiem slēpjas pavisam cita realitāte.
"Mēs sazināmies, izmantojot saīsinājumus un kodus, jo aviācijas valoda laika gaitā kļūst gandrīz par dzimto. Lidojums tiek aprakstīts nevis ar dienām, bet ar pilsētām, piemēram, sakām: "Šomēnes lidoju uz Atēnām." Ja mēs pieminam, ka vakar brokastojām Ņujorkā, bet vakariņojām Parīzē, - tas nav lepnums, tas ir mūsu parasts otrdienas rīts."
Šerija piebilst, ka stjuartes dzīvo pastāvīgā laika joslu sajaukumā un ir spiestas veidot savus rituālus, lai saglabātu sajūtu "uz zemes", pat atrodoties 11 kilometru augstumā virs tās.
Kodu vārdi, kas pasažieriem šķiet sveši
Papildus vārdam "bob" stjuartes izmanto arī citus kodus un izteicienus, kuru nozīme var pārsteigt pasažierus.
- "Mermaid ("nāra") - ironisks iesaukas vārds pasažierim, kurš izstiepies uz vairākiem brīviem krēsliem, lai blakus neviens nevarētu apsēsties.
- "Code 300" vai "Angel" ("eņģelis“) - lieto, ja lidojuma laikā kāds ir miris.
- "ABP" (no able-bodied passenger - "vesels pasažieris") - tas, kuru ekipāža atceras ārkārtas situācijai.
- "Gate lice" ("vārtu utis" - nievājošs termins) - joks par pasažieriem, kuri ļoti agri sapulcējas pie izejas uz lidojumu, aizsedzot ceļu pirmajā un biznesa klasē ceļojošajiem.
Šerija skaidro, ka šis ir darba žargons, kas palīdz ekipāžai sazināties un saglabāt profesionalitāt. "Galu galā mēs visi esam tikai cilvēki. Pat 11 kilometru augstumā," viņa saka.