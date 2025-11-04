Bijušais ASV viceprezidents Diks Čeinijs.
Pasaulē
Šodien 13:59
Mūžībā devies ASV viceprezidents Diks Čeinijs
84 gadu vecumā miris bijušais Savienoto Valstu viceprezidents Diks Čeinijs, atsaucoties uz ģimeni, otrdien vēsta ASV mediji.
Čeinijs bija 46. ASV viceprezidents, kas šo amatu ieņēma prezidenta Džordža Buša jaunākā laikā no 2001. līdz 2009. gadam.
Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem viceprezidentiem ASV vēsturē, īpaši ārpolitikas un drošības jautājumos pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem. Čeinijs aktīvi veidoja ASV reakciju uz terorismu, tostarp atbalstīja iebrukumu Afganistānā un Irākā, kā arī plašas izlūkošanas un drošības politikas reformas.
Pirms tam viņš bija arī Aizsardzības ministrs, vadot militāro operāciju “Desert Storm” Persijas līča karā.