Romā daļēji sabrūkot viduslaiku tornim, viens cilvēks ievainots
Pirmdien Romas centrā sabrūkot viduslaiku torņa daļai, viens cilvēks nopietni savainots, vēsta ziņu aģentūra ANSA.
Daļēji sabrucis vēsturiskais XIII gadsimta tornis "Torre dei Conti". Ēkā norisa atjaunošanas darbi. Tornis atrodas netālu no Foruma un Kolizeja, kas ir populāri tūristu apskates objekti.
Kā vēsta mediji, cietušais ir celtnieks. Trīs citi strādnieki sākotnēji bija iesprostoti augšējā stāvā, bet tika izglābti. Ēkā varētu būt palicis vēl viens būvstrādnieks.
Kā stāsta aculiecinieki, pie torņa bijis dzirdams spēcīgs būkšķis, tad parādījies liels putekļu mākonis. Tūlīt pēc daļējās sabrukšanas ugunsdzēsēji un policija norobežoja teritoriju, lai glābšanas dienesti varētu veikt savu darbu.
Kamēr ugunsdzēsēji vēl strādāja, sabruka vēl viena torņa daļa, izraisot putekļu mākoni. Ugunsdzēsēji, kas atradās uz kāpnēm, spēja laicīgi nokļūt drošībā.
Tornis mūsdienās ir 29 metrus augsts, bet savulaik tas bijis aptuveni 50-60 metrus augsts.
Augšējie stāvi cieta zemestrīcēs XIV un XVII gadsimtā, vēlāk tos nojauca. Ēka kādu laiku bija neapdzīvojama un pamesta.