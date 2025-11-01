Slovākijā tomēr neaizliegs gājējiem staigāt pārāk ātri! Ierobežojums - tikai skrejriteņiem
Slovākijas kreisi populistiskās partijas "Smer-SD" likumdevējs Ļubomirs Važnijs, kurš ierosināja ātruma ierobežojumu uz ietvēm, viesis skaidrību, ka ierobežojums neattieksies uz gājējiem, bet tikai uz riteņbraucējiem un skrejriteņu vadītājiem, kas pārvietojas pa ietvēm.
Važnijs šonedēļ raidorganizācijai STVR skaidroja, ka parlamenta pieņemtie grozījumi transporta likumā izraisījuši tādu ažiotāžu pārpratuma dēļ. Daudzi starptautiski mediji vēstīja, ka Slovākija nolēmusi ieviest ātruma ierobežojumu gājējiem. Arī Slovākijas sociālajos tīklos daudz tika jokots par šādu soli. Važnijs uzsvēra, ka noticis pārpratums.
Slovākijas parlamenta otrdien pieņemtajā grozījumā pirmo reizi ir definēts "vidējais pārvietošanās ātrums", kas tika noteikts seši kilometri stundā, un tas tika noteikts kā ātruma ierobežojums ikvienam, kam ir atļauts izmantot ietves noteiktos apstākļos. Važnijs uzsvēra, ka tas neattieksies uz gājējiem, bet gan uz cilvēkiem, kas pārvietojas pa ietvēm ar skrituļdēļiem, skrejriteņiem un velosipēdiem. Ierobežojuma mērķis ir aizsargāt gājējus.
Arī Slovākijas policijas priekšnieka vietnieks Rastislavs Polakovičs uzsvēra, ka ierobežojums neattieksies uz gājējiem, vēstīja tīmekļa izdevumam "Euractiv".