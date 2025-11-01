Beļģijā virs NATO militārās bāzes pamanīti vairāki droni
foto: ZUMAPRESS.com
Beļģijā satraukums – droni lidinās virs NATO militārās bāzes.
Pasaulē

Beļģijā virs NATO militārās bāzes pamanīti vairāki droni

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Beļģijā virs Kleines-Brogeles militārās bāzes pamanīti vairāki droni, sestdien platformā "X" paziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens.

Beļģijā virs NATO militārās bāzes pamanīti vairāki...

Ministrs paziņoja, ka incidents tiek izmeklēts, un nākamnedēļ viņš tiksies ar policiju, lai izanalizētu draudus un īstenotu vajadzīgos pasākumus, lai atrastu un aizturētu dronu pilotus.

Kleines-Brogeles militārā bāze tika izmantota NATO manevros oktobrī, kuros piedalījās aptuveni 2000 militārpersonu.

Arī oktobrī Beļģijā vairākas reizes virs militārajām bāzēm tika pamanīti droni.
 

Tēmas

NATOBeļģija

Citi šobrīd lasa