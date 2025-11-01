Beļģijā virs NATO militārās bāzes pamanīti vairāki droni

Beļģijā satraukums – droni lidinās virs NATO militārās bāzes.
Beļģijā virs Kleines-Brogeles militārās bāzes pamanīti vairāki droni, sestdien platformā "X" paziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens.
Ministrs paziņoja, ka incidents tiek izmeklēts, un nākamnedēļ viņš tiksies ar policiju, lai izanalizētu draudus un īstenotu vajadzīgos pasākumus, lai atrastu un aizturētu dronu pilotus.
Kleines-Brogeles militārā bāze tika izmantota NATO manevros oktobrī, kuros piedalījās aptuveni 2000 militārpersonu.
Arī oktobrī Beļģijā vairākas reizes virs militārajām bāzēm tika pamanīti droni.