Oficiāli tiks atklāts Lielais Ēģiptes muzejs
Ēģiptē ar greznu ceremoniju sestdien oficiāli tiks atklāts Lielais Ēģiptes muzejs, kurā būs apskatāmi vairāk nekā 50 000 artefaktu, kas raksturo dzīvi Senajā Ēģiptē.
Muzejs, kura celtniecība ilga vairāk nekā 20 gadus, atrodas netālu no Kairas un slavenajām Gīzas piramīdām. Tajā kopumā glabājas aptuveni 100 000 artefaktu, no kuriem izstādīta aptuveni puse.
Atklāšanas pasākumā, kas sāksies plkst. 19.30 pēc vietējā un Latvijas laika, piedalīsies 79 delegācijas, tai skaitā 39 valstu un valdību vadītāji.
Ēģiptes prezidenta biroja publiskotā informācija liecina, ka pasākumā piedalīsies arī pārstāvji no Vācijas, Japānas, Saūda Arābijas, Beļģijas, Spānijas un Dānijas.
Muzejs ir viens no Ēģiptes prezidenta Abdelfataha al Sisi lielajiem projektiem, kuru mērķis ir atdzīvināt tūrismu un stiprināt valsts ekonomiku.
Muzeja izmaksas sasniedza miljardu ASV dolāru un tā celtniecība saskārās ar daudziem šķēršļiem, tai skaitā finanšu krīzēm, Arābu pavasara protestiem, kā rezultātā tika gāzts ilggadējais Ēģiptes līderis Hosi Mubaraks, Covid-19 pandēmiju un citām problēmām.
Ideja par šādu muzeju radās jau 1992. gadā Mubaraka laikā, bet muzeja celtniecība sākās 2005. gadā. Raidorganizācija BBC norāda, ka Lielā Ēģiptes muzeja būvniecība ir aizņēmusi gandrīz tikpat ilgu laiku, cik Lielās piramīdas būvniecība.
Jaunajā muzejā pirmo reizi būs apskatāms pilns Tutanhamona kapeņu sastāvs, kādu to 1922. gadā atklāja angļu ēģiptologs Hovards Kārters. Divās zālēs izvietoti aptuveni 5000 artefakti, kas tika atrasti kapenēs, tai skaitā faraona trīs apbedīšanas gultas un seši rati, zeltīts sarkofāgs un greznā Tutanhamona apbedīšanas maska.
Lielākā daļa galeriju muzejā bijušas atvērtas apmeklētājiem jau kopš pagājušā gada, bet viss muzejs plašākai sabiedrībai būs pieejams no otrdienas. Pēdējās divas nedēļas muzejs bija slēgts, lai sagatavotos svinīgajai atklāšanai.