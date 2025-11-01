Pašreizējā kara beigas vai Trešā pasaules kara sākums: bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma atklāj, kurš scenārijs ir ticamāks
Ukrainas prezidents no 1994. līdz 2005. gadam Leonīds Kučma uzskata, ka Krievijas pret Ukrainu izraisītais karš, visticamāk, tuvojas beigām, tomēr Ukrainas politiķi jau ir sākuši gatavoties vēlēšanām.
Lielā rakstiskā intervijā Ukrainas BBC dienestam Kučma, kurš pēdējos gados reti sazinās ar žurnālistiem, dalījās ar savu skatījumu uz pašreizējo situāciju Ukrainas politikā un kaujas laukā.
Vienīgais Ukrainas prezidents vēsturē, kuram izdevies tikt pārvēlētam uz otro termiņu, saka, ka šodien dzīvo Kijivā, un salīdzina regulāros masu apšaudes gadījumus, ko šeit veic Krievijas armija, ar Čaikinas bombardēšanu - viņa dzimtās Černihivas apgabala ciema - nacistu karaspēka laikā.
"[Lielajām apšaudēm] es jau kopš bērnības esmu "morāli gatavs". Mana bērnības "bumbu patvēruma vieta" bija pagrabs, un sēdēt tajā nācās katru dienu," viņš atzīmē.
Spriežot par to, kāds scenārijs ir ticamāks - pašreizējā kara beigas vai Trešā pasaules kara sākums -, viņš uzskata, ka ticamāks ir pirmais. Kučma saka: "Kā ukrainis es ticu mūsu armijas spēkam, bet kā raķešu speciālists - zinu par kodolieroču atturēšanas spēku. Tāpēc mūsu karš noteikti kādreiz beigsies, bet Trešais pasaules karš, kas varētu būt tikai kodolieroču karš, visticamāk, nekad nesāksies."
Vēl pirmajās dienās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Kučma kopā ar savu priekšgājēju prezidenta amatā Leonīdu Kravčuku (miris 2022. gada maijā) un nākamo valsts vadītāju Viktoriju Juščenko parakstīja aicinājumu, kurā izteica pārliecību par Ukrainas uzvaru.
"Šodien man divi galvenie vārdi ir "cerība" un "uztraukums"," saka Leonīds Kučma par savu noskaņojumu šobrīd, 2025. gada rudenī, gaidot, iespējams, ļoti smagu ziemu Ukrainai.
"Cerība - tāpēc, ka ir daudz pazīmju, kas ļauj cerēt, ka karš tomēr tuvojas beigām. Bet uztraukums - jo karš vēl tālu nav beidzies, un nepieciešamā vienotība cīņai kaut kur jau ir "sākusi plaisāt". Lai gan sabiedrība kopumā paliek saliedēta, iekšienē sākas dažādi strīdi, politikā attīstās populistiski procesi, sāk runāt par vēlēšanām, jau plāno, kā dalīt varu. Cilvēki labie, vēl par agru!" raksta Kučma atbildē BBC.
Bijušais Ukrainas līderis, kuru viņa prezidentūras laikā apsūdzēja autoritāros tieksmēs, atzīst, ka mūsdienu Ukrainā, kuras konstitūcijā noteikta parlamentāri-prezidentiskā varas sistēma, tā īsti nestrādā, un pašreizējais valsts vadītājs Volodimirs Zelenskis faktiski ir daudz vairāk pilnvarots, nekā viņam formāli pienākas.
Tajā pašā laikā Kučma uzskata, ka pašreizējā kara situācijā šāda kārtība ir pilnīgi pamatota. Viņaprāt, kad Ukrainai pretī stāv «diktators, kurš var pieņemt lēmumus vienpersoniski un momentāni», Zelenskim jābūt lielākai rīcības brīvībai nekā likumi paredz.
"Jo īpaši, viņš neapdraud to "burtu", vienīgi varbūt "garu"," uzskata Kučma.
"Es uzskatu, ka no visiem Ukrainas prezidentiem autoritārs bija tikai Janukovičs. Viņam vajadzēja "varu varas dēļ", nevis "varu lietas dēļ"," viņš piebilst.
Otrs Ukrainas prezidents rakstiskā intervijā BBC Ukrainas dienestam atturējās dot padomu Volodimiram Zelenskim par iespējamo kandidēšanu otrajam prezidenta termiņam.
2019. gada prezidenta kampaņas laikā Zelenskis solīja, ka nepiedalīsies otrajā reizē, tomēr tagad daudzi novērotāji uzskata, ka viņa plānos ietilpst piedalīšanās vēlēšanās, kas paredzētas pēc kaujas darbību beigām.
"Es nezinu, ko viņš izlemtu. Zinu tikai to, ka Ukrainai arī pēc kara noderēs viņa pasaules līmeņa autoritāte. Nezinu, kāda tieši, bet Zelenskim ir liela nākotne. Vienīgi varu brīdināt Volodimiru par to, ko viņš droši vien jau lieliski saprot: pasaule nebūs vieglāka nekā karš," saka Kučma.