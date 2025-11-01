Serbija piemin Novisadas traģēdijas gadadienu
Serbijas otrajā lielākajā pilsētā Novisadā pulcējas cilvēki no visas valsts, lai pieminētu pirms gada dzelzceļa stacijā notikušās traģēdijas upurus.
Pagājušā gada 1. novembrī Novisadas dzelzceļa stacijā, kas bija nesen atjaunota, sabruka nojume, nogalinot 16 cilvēkus. Negadījums izraisīja Serbijā sašutumu par korupciju un būvniecības projektu iespējamu nepietiekamu uzraudzību.
Šī traģēdija izprovocēja protestu vilni, kurā iesaistījušies plaši sabiedrības slāņi, un protesti turpinās joprojām. Studenti un citi protestētāji kopš piektdienas ierodas Novisadā ar automašīnām, velosipēdiem un kājām.
Tūkstošiem cilvēku devās gājienā no Belgradas, kas atrodas aptuveni 100 kilometru no Novisadas, vai pat no Novi Pazaras, kas atrodas aptuveni 340 kilometru uz dienvidiem no galvaspilsētas. Lai pabeigtu gājienu, viņiem bija nepieciešamas 16 dienas.
"Mūsu sirdsapziņa ir tā, kas mūs vada, tā ir tā, kas liek mums rīkoties šādā veidā, lai beidzot panāktu taisnīgumu un labāku rītdienu šai valstij," ziņu aģentūrai AFP norādīja viens no Novisadas studentiem, kas iesaistījies protestos.
Novisadas traģēdijas izprovocētie protesti noveduši premjerministra Miloša Vučeviča atkāpšanās un viņa valdības krišanas un jauna kabineta izveidošanas. Taču Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir saglabājis savu amatu, nepakļaujoties protestētāju spiedienam atkāpties.
Vučičs regulāri dēvē demonstrantus par ārzemju finansētiem apvērsuma rīkotājiem, savukārt viņa partijas SNS biedri izplata sazvērestības teorijas, apgalvojot, ka dzelzceļa stacijas jumta sabrukšana varētu būt bijis organizēts uzbrukums.
Taču šodien publiskajā uzrunā televīzijā Vučičs, neierasti sev, atvainojās par izteikumiem, kurus, kā viņš norādīja, tagad nožēlo. "Tas attiecas gan uz studentiem, gan protestētājiem, gan arī uz citiem, ar kuriem man bija domstarpības. Es atvainojos par to," sacīja Vučičs un aicināja uz dialogu.
Plānots, ka piemiņas gājiens Novisadā sāksies plkst. 11.52 (plkst. 12.52 pēc Latvijas laika). Tieši tikos sabruka dzelzceļa stacijas nojume.
Pieminot traģēdiju, Serbijas valdība izsludinājusi šodien visā valstī sēras.
Septembrī 13 cilvēkiem, tostarp bijušajam būvniecības ministram Goranam Vesičam, tika izvirzītas apsūdzības krimināllietā par Novisadas traģēdiju. Atsevišķi izmeklēšana par korupciju joprojām turpinās.