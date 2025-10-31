Paziņots 2025. gada vārds - daudziem joprojām nav ne jausmas, ko tas nozīmē
Populārā tiešsaistes vārdnīca “Dictionary.com” ir paziņojusi, kurš vārds šogad vislabāk atspoguļo, kā angļu valoda ir mainījusies, un ataino nozīmīgākos notikumus Amerikas kultūrā. Visticamāk, daudzi nemaz nezinās, ko tas nozīmē.
“Dictionary.com” katru gadu izvēlas gada vārdu, un šogad par tādu kļuvis “sešdesmit septiņi”, ko izrunā kā “seši–septiņi”. Ja esi jaunietis, iespējams, pasmaidīsi par to, ka daudzi pieaugušie šo slengu joprojām nesaprot.
Jau ziņots, ka šī joka izcelsme meklējama repera Skrilla dziesmā “Doot Doot”. Tajā viņš vairākas reizes atkārto frāzi “six-seven” jeb “seši–septiņi”. Tieši šis fragments no dziesmas iepatikās lietotājiem, un viņi to sāka izmantot ārpus konteksta.
Joks kļuva par īstu sensāciju pēc tam, kad kādā "TikTok" video bērns basketbola spēles laikā iesaucās “6–7” tieši kamerā brīdī, kad spēlētājs meta bumbu grozā.
Daži uzskata, ka tas ir veids, kā apzīmēt kaut ko viduvēju jeb angliski sakot – mid. Runājot par sportistiem, piemēram, basketbolistiem, to frāzi lieto arī, lai apzīmētu augumu – sešas pēdas un septiņas collas (201 cm). Tomēr lielākā daļa piekrīt, ka “6–7” nav nekādas nozīmes. Jaunieši to saka, jo viņiem tas šķiet smieklīgi.
Kāpēc “Dictionary.com” izvēlējās par gada vārdu “67”?
Kā ziņo pati “Dictionary.com” komanda, lai noteiktu 2025. gada vārdu, viņu leksikogrāfi analizēja plašu datu apjomu — ziņas, sociālo tīklu tendences, meklētājprogrammu rezultātus un citus datus —, lai identificētu vārdus, kas ietekmējuši, kā cilvēki runā gan tiešsaistē, gan klātienē. Tika novērots, ka, sākot ar 2025. gada jūniju, viens no visbiežāk meklētajiem vārdiem pārlūkprogrammās bija “67”, un šobrīd neizskatās, ka kaut kas mainītos.