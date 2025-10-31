Baltkrievija savas provokācijas turpina - jau atkal ietekmēta Viļņas lidostas darbība
Viļņas lidostā ceturtdienas vakarā atkal uz laiku tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo lidostas virzienā no Baltkrievijas lidoja meteoroloģiskie baloni.
Pēc aviosatiksmes apturēšanas Viļņas lidostā ceturtdienas vakarā plkst. 20.10 tā tika atsākta plkst. 22.43. Šie pagaidu ierobežojumi ietekmēja gan ienākošos, gan izejošos lidojumus, un daži lidojumi tika atcelti. "Tika ietekmēti 20 reisi un vairāk nekā 2000 pasažieru. Kopumā Viļņas lidostā tika atcelti četri reisi, četri tika novirzīti un 12 reisi kavējās. Gaisa telpas slēgšanas dēļ pasažieri, aviokompānijas un lidosta zaudēja simtiem tūkstošu eiro," norāda Viļņas lidosta.
Tāpat tiek atzīmēts, ka dienas laikā var tikt reģistrētas atsevišķas lidojumu kavēšanās apkalpes un gaisa kuģu rotācijas traucējumu dēļ. Saistībā ar to, ka pagājušajā nedēļā Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība trešdien nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām.
Saskaņā ar valdības lēmumu uz mēnesi tiks slēgti divi pēdējie Lietuvas robežkontroles punkti uz robežas ar Baltkrieviju - Medininkos un Šalčininkos. Šie abi kontrolpunkti ir slēgti kopš svētdienas vakara, kad Lietuvā no Baltkrievijas kārtējo reizi ielidoja liels kontrabandas balonu skaits. Šalčininku kontrolpunktā robežšķērsošana būs pilnībā pārtraukta, bet Medininku kontrolpunktā darbība tiks ierobežota, paredzot izņēmumus noteiktām ceļotāju kategorijām, kurām būs atļauts šķērsot robežu šajā vietā.