Kamēr Latvija spriež par izstāšanos, Lietuva apsver ratificēt Stambulas konvenciju
Lietuvas jaunā Ministru prezidente Inga Ruginiene uzskata, ka Lietuvai būtu jāratificē Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktā Stambulas konvencija, ceturtdien Latvijas žurnālistiem atzina Ruginiene.
Lietuvas premjere ceturtdien ieradusies savā pirmajā darba vizītē Latvijā.
Ruginiene, paužot savu personīgo viedokli, preses konferencē pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) norādīja, ka neredz nekādus šķēršļus, kādēļ Lietuva nevarētu ratificēt šo konvenciju. "Es vienmēr esmu to atbalstījusi. Un vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir saistīts arī ar mūsu starptautiskajām saistībām un to, kā mēs izskatāmies starptautiskajā vidē," teica Ruginiene.
Tomēr viņa atzina, ka tas ir sensitīvs jautājums, un vērtību jautājumi Lietuvā vienmēr rada daudz diskusiju.
Jau vēstīts, ka Lietuva 2013. gadā parakstīja konvenciju, tomēr parlaments līdz šim to nav ratificējis konservatīvi noskaņotu iebildumu dēļ, kas uzstāj, ka dokumentā esot ieviests nebināra dzimuma jēdziens.
Tāpat ziņots, ka Latvijas parlaments ceturtdien gala lasījumā lemj par Latvijas izstāšanos no konvencijas. Pirmajā lasījumā par izstāšanos nobalsoja 52 deputāti no opozīcijas partijām un Zaļo un zemnieku savienības.