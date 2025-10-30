Putins apgalvo, ka Krievijas spēki aplenkuši divas Ukrainas pilsētas, Kijiva to nosauc par "fantāzijām"
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir apgalvojis, ka Krievijas spēki ir aplenkuši Ukrainas spēkus divās svarīgās Ukrainas austrumu pilsētās un piedāvājis sarunas par viņu kapitulāciju. Ukrainas militārās amatpersonas noliedz šos apgalvojumus.
Runājot ar ievainotiem kareivjiem Maskavas militārajā slimnīcā Krievijas līderis ierosināja, ka viņa spēki ir gatavi atvērt drošus koridorus Ukrainas un Rietumu žurnālistiem, lai "ļautu viņiem redzēt ar savām acīm, kas notiek."
Viņš apgalvoja, ka Ukrainas spēki ir aplenkti Pokrovskā – svarīgā Ukrainas nocietinājumā Donbasā, Donetskas reģionā – un Kupjanskas pilsētā, kas ir svarīgs dzelzceļa mezgls ziemeļaustrumu Harkivas reģionā.
Pēc viņa paustā, Krievija nesen ir izmantojusi savu ievērojamo priekšrocību spēkos un ieročos, lai virzītos uz priekšu galvenajos punktos 600 jūdžu frontes līnijā, gandrīz četrus gadus pēc tās iebrukuma kaimiņvalstī.
Tomēr Ukrainas bruņotie spēki sacīja, ka apgalvojumi par Kupjanskas aplenkšanu ir "izdomājumi un fantāzijas", savukārt Ukrainas austrumu spēku pārstāvis Hrihorijs Šapovals norādīja, ka situācija Pokrovskā ir "grūta, bet kontrolējama."
Ukrainas armijas 7. ātrās reaģēšanas korpuss, kas aizstāv Pokrovsku, paziņoja, ka Krievija ir izvietojusi apmēram 11 000 karavīru, cenšoties aplenkt pilsētu. Daži Krievijas vienības bija spējušas infiltrēties Pokrovskā, atzina viņi sociālajos tīklos.
Krievijas amatpersonas arī iepriekš ir izteikušas apgalvojumus par Ukrainas stiprinājumu ieņemšanu, kas izrādījušies nepatiesi. Neatkarīga šo apgalvojumu pārbaude nav bijusi iespējama.