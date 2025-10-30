ASV samazina muitas tarifus Ķīnai pēc veiksmīgas tikšanās ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien tikšanos ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu Dienvidkorejā nodēvējis par ļoti veiksmīgu, un Tramps paziņojis, ka samazinās Ķīnai noteiktos muitas tarifus.
Tramps prezidenta lidmašīnā "Air Force One" žurnālistiem sacīja, ka ASV samazinās tarifus, kas šogad tika ieviesti kā sods Ķīnai par fentanila ražošanai izmantoto ķīmisko vielu pārdošanu, no 20% līdz 10%. Tādējādi kopējā Ķīnai noteiktā muitas tarifu likme tiks samazināta no 57% līdz 47%.
"Manuprāt, skalā no 0 līdz 10, kur desmit ir labākais rādītājs, mūsu tikšanās vērtējama ar atzīmi 12," norādīja Tramps.
Viņš sacīja, ka aprīlī dosies uz Ķīnu, bet Sji "kaut kad pēc tam" ieradīsies ASV. Prezidents norādīja, ka viņi arī pārrunājuši progresīvu datoru mikroshēmu eksportu uz Ķīnu, uzsverot, ka ASV mikroshēmu un programmatūru ražotājs "Nvidia" veiks sarunas ar Ķīnas amatpersonām.
Tramps pavēstīja, ka viņš visai drīz ar Ķīnu varētu parakstīt tirdzniecības vienošanos.
Tāpat Tramps paziņoja, ka abu starpā panāktā vienošanās paredz, ka Ķīna nekavējoties iepirks "milzīgu daudzumu sojas pupiņu un citu lauksaimniecības produktu."
Sarunās panākta arī vienošanās, ka Ķīna atļaus reztzemju elementu eksportu. Trampu iepriekš bija pamatīgi sadusmojusi Ķīnas piemērotā eksporta kontrole retzemju minerāliem, kas ir svarīgs moderno tehnoloģiju komponents.
Tikmēr Sji pēc tikšanās ar Trampu paziņoja, ka Ķīna ir panākusi vienprātību ar Savienotajām Valstīm ekonomikas un tirdzniecības jautājumos.