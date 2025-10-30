Tramps paziņo par ASV un Ķīnas sadarbību Ukrainas kara izbeigšanai
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka viņš un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sarunās Dienvidkorejā vienojušies "strādāt kopā" Ukrainas jautājumā.
"Ukrainas temats bija ļoti svarīgs. Mēs ilgi par to runājām, un mēs abi strādāsim kopā, lai redzētu, vai mēs varam kaut ko panākt," žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One" sacīja prezidents.
Sji "mums palīdzēs, un mēs strādāsim kopā Ukrainas jautājumā", norādīja Tramps.
ASV prezidents iepriekš izteicies, ka cer uz Ķīnas atbalstu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanā.
Ķīna apgalvo, ka ir neitrāla Krievijas-Ukrainas karā, tā nepiedalās Rietumu sankcijās pret Maskavu, turpina tai piegādāt divējāda lietojuma preces un pērk ievērojamu daudzumu Krievijas naftas.
Pekina un Maskava pēdējos gados ir pastiprinājušas ekonomisko sadarbību un diplomātiskos kontaktus, un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada sākumā to stratēģiskā partnerība kļuvusi vēl ciešāka.