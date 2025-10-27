Putins sarauj vēl vienu kodoldrošības līgumu ar ASV - pieaug spriedze starp lielvarām
Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien parakstījis likumu, ar kuru izbeidzis jau sen apturēto vienošanos ar ASV par ieroču plutonija pārpalikumu utilizāciju.
2000. gadā noslēgtās un 2010. gadā atjaunotās vienošanās mērķis bija dot iespēju abām kodolvalstīm atbrīvoties no plutonija savās aizsardzības programmās.
Vienošanās paredzēja, ka ASV un Krievija katra atbrīvosies no 34 tonnām liekā plutonija, ar kuru pietiktu 17 000 atombumbu izgatavošanai. Taču 2016. gadā Putins šo vienošanos apturēja.
Krievijas likumdevēju oktobra sākumā apstiprinātais un Putina šodien parakstītais likums ir oficiāla vienošanās denonsēšana.
Neilgi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Putins paaugstināja Krievijas kodolspēku gatavību, un pagājušajā gadā diktators parakstīja dekrētu, ar kuru tika pazemināts kodolieroču izmantošanas slieksnis.
Svētdien Putins paziņoja, ka Krievija sekmīgi veikusi jaunās spārnotās kodolraķetes "Burevestņik" pēdējo izmēģinājumu.