Šodien 18:14
Polijā par militāro objektu izspiegošanu aizturēti divi Ukrainas pilsoņi
Polijas izlūkdienests aizturējis divus Ukrainas pilsoņus, kas apsūdzēti par militāro objektu izspiegošanu ārvalsts slepenā dienesta uzdevumā.
Aizdomās turamie - 32 gadus vecs vīrietis un 34 gadus veca sieviete - tika aizturēti Katovicē, Polijas dienvidos. Viņi uzstādīja ierīces, lai izspiegotu Polijas kritisko infrastruktūru, jo īpaši transporta infrastruktūru, kas tiek izmantota loģistikas un militārā atbalsta sniegšanai Ukrainai.
Tiesa abiem aizdomās turētajiem piemērojusi trīs mēnešu ilgu pirmstiesas apcietinājumu.
Pagājušajā nedēļā Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka Polijas izlūkdienests aizturējis astoņas personas, kas tiek turētas aizdomās par sabotāžu plānošanu.