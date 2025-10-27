Pēc atkārtotām provokācijām Lietuva pieņem stingrus mērus pret Baltkrieviju. Tiek apsvērta NATO 4. panta aktivizēšana
Saistībā ar atkārtotiem gaisa balonu uzplūdiem, Lietuva lēmusi uz nenoteiktu laiku slēgt robežkontroles punktus ar Baltkrieviju. Tāpat valsts ar Eiropas Savienību saskaņo jaunu sankciju paketi Baltkrievijai un apsver NATO 4. punkta aktivizēšanu.
Jau ziņots, ka svētdienas, 26. oktobra, vakarā Lietuvā no Baltkrievijas jau ceturto reizi nedēļas laikā ielidoja neidentificēti gaisa baloni, kuru dēļ tika paralizēta Viļņas lidostas darbība. Saistībā ar notikušo, Lietuvas premjere Inga Ruģiniene pirmdien sasauca Nacionālās drošības komisijas sēdi, kurā valdība lēma par stingrākām darbībām pret Baltkrieviju.
"Ārlietu ministrijai ir dots skaidrs uzdevums – saskaņot ar Eiropas Savienību papildu sankciju paketi pret Baltkrieviju. Un tas tiks izdarīts drīz," pirmdien preses konferencē pauda premjere. "Aizsardzības pasākumi aktīvi tiek apspriesti ar mūsu sabiedrotajiem un kaimiņvalstīm – Poliju un Latviju," viņa piebilda. Tāpat Lietuvas Ārlietu ministrijai uzdots aktivizēt NATO reaģēšanas komandu, kas specializējas hibrīddraudu situācijās.
Lietuva slēdz robežas ar Baltkrieviju
Trešdien Lietuvas valdība grasās uz nenoteiktu laiku slēgt robežas ar Baltkrieviju, taču tiks pieļautas izņēmuma situācijas – robežu varēs šķērsot diplomāti un Baltkrievijas pusē esošie Lietuvas un ES pilsoņi. "Mums ir jāatver palīdzības tālrunis un jāsniedz mūsu pilsoņiem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu sazināties ar kontaktpersonu un saņemt palīdzību," norādīja Ruģiniene. Premjere norādīja, ka Baltkrievijai ir jādod stingrs signāls, ka nekādas hibrīdkara formas Lietuvā netiks pieļautas un valsts veiks visstingrākos pasākumus, lai tās apturētu.
Līdz ar pieņemtajiem mēriem, turmpāk Baltkrievijas robežu no Lietuvas nevarēs šķērsot arī kravu pārvadātāji. Uz jautājumu, vai tas radīs problēmas, ņemot vērā Eiropas Savienības vienošanās par tranzītu, premjerministre atbildēja, ka šis solis ir rūpīgi pārdomāts. "Ja mēs pieņēmām šādu lēmumu, tas nozīmē, ka visi šī jautājuma aspekti tika izvērtēti. Man šķiet, ka nedēļas nogalē mēs jau izsmēlām citus risinājumus un diplomātiskos kanālus – tie nepalīdzēja, tāpēc mums ir jāreaģē visstingrākajā līmenī," viņa uzsvēra.
Premjere apstiprināja, ka turmpak arī armija reaģēs stingrāk uz balonu uzplūdiem no Baltkrievijas un, to notriekšanai tiks izmantoti arī kinētiskie līdzekļi. Tāpat valdība plāno veikt izmaiņas krimināllikumā un pastiprināt sodus par kontrabandu. "Ja iepriekš runājām par naudas sodiem un to palielināšanu, tad šodien jau apspriedām, ka sods par šādu rīcību varētu būt reāla brīvības atņemšana," skaidroja premjere. Tomer lēmums par izmaiņām likumdošanā jāpieņem Seimam.
Tiek apsvērta NATO 4. panta aktivizēšana
Ja situācija uz Baltkrievijas robežas neuzlabosies, Lietuva neizslēdz arī iespēju aktivizēt NATO 4. pantu. "Mēs neizslēdzam iespēju runāt par NATO 4. panta aktivizēšanu. Šis jautājums ir mūsu darba kārtībā," medijiem norādīja premjere.
Tikmēr prezidenta galvenais padomnieks Deivids Matulionis norādīja, ka atkārtotie gaisa balonu uzplūdi no Baltkrievijas ir hibrīdkara operācija, kuras mērķis ir psiholoģiska iebiedēšana. Viņa skatījumā Lietuva patlaban piedzīvo krīzes situāciju. "Man jāsaka – mēs esam krīzē. Krīze ir pietiekami nopietna, un tā vairs nav tikai valdības problēma, tā ir visu mūsu kopīga atbildība, lai šo jautājumu atrisinātu," pirmdien Lietuvas radio norādīja Matulionis.
Tikmēr Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs paziņoja, ka, reaģējot uz incidentiem, Lietuvā tiks aktivizēta ciešāka sadarbība starp armiju un policiju, kā arī tiks izveidotas kopīgas izmeklēšanas grupas, kurās darbosies arī muitnieki un kriminālpolicijas darbinieki. "Šīs aktivitātes nav pieņemamas," uzsvēra iekšlietu ministrs.