Lietuva uz nenoteiktu laiku slēgusi robežpunktus ar Baltkrieviju
Svētdienas, 26. oktobra, vakarā Lietuvā no Baltkrievijas jau ceturto reizi nedēļas laikā ielidojuši neidentificēti gaisa baloni, kā rezultātā uz laiku apturēta Viļņas lidostas darbība.
Vilņas lidostā gaisa satiksme tika apturēta plkst. 21.42 un tā provizoriski būs slēgta līdz plkst. 1.40. Saistībā ar atkārtotajām Baltkrievijas provokācijām, kuru dēļ traucēta lidostu un robežpunktu darbība, Lietuva svētdienas vakarā paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku slēdz Medininku un Šaļčininku robežkontroles punktu ar Baltkrieviju. Par šo lēmumu sabiedrību informēja Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs (NKVC), norādot, ka robeža tikusi slēgta drošības apsvērumu dēļ.
Saistībā ar notikušo, Lietuvas premjere Inga Ruģiniene pirmdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kurā tiks lemts par ilgtermiņa risinājumiem situācijas novēršanā. Valdība apsver iespēju ierobežot tranzītu uz Kaļiņingradas apgabalu un noteikt plašākus ierobežojumus Baltkrievijas robežu šķērsošanai.
Pēc Lietuvas amatpersonu teiktā, no Baltkrievijas ielidojušie baloni spēj lidot ar ātrumu 200 km/h un tie varētu būt vai nu iesaistīti kontrabandas pārvešanā pār robežu, vai saistīti ar citiem apzināti traucējošiem pasākumiem.
Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs paziņoja, ka, reaģējot uz incidentiem, Lietuvā tiks aktivizēta ciešāka sadarbība starp armiju un policiju, kā arī tiks izveidotas kopīgas izmeklēšanas grupas, kurās darbosies arī muitnieki un kriminālpolicijas darbinieki. "Šīs aktivitātes nav pieņemamas," uzsvēra iekšlietu ministrs.
Jau ziņots, ka Viļņas lidostas darbība saistībā ar gaisa baloniem uz laiku tika apturēta arī sestdienas vakarā. Kā liecina Viļņas lidostas sociālajos tīklos publicētā informācija, iespējamu meteozonžu radīto risku dēļ Viļņas lidosta tika slēgta plkst. 21.35. Lidostas darbība atjaunota plkst. 3.30.