Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Pasaulē
Šodien 08:56
Rinkēvičs par Ukrainas nākotni: 2026. gads nebūs kara beigu gads
Pašlaik nav liela optimisma, ka tuvākajā laikā varētu tikt panākts miers Krievijas pret Ukrainu sāktajā karā, tostarp nav lielu cerību, ka arī 2026. gads būs tas, kurā tiks panākts lūzums, kas novedīs pie kara beigām, pirmdien intervijā TV3 vērtēja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents atzīmēja, ka pašlaik visi miera centieni atduras pret Krievijas nevēlēšanos noslēgt vienošanos, ja vien Ukraina pēc būtības nekapitulē, kas savukārt nav iespējams scenārijs no Ukrainas un Rietumu puses.
Līdz ar to Rietumiem ir jāturpina maksimāls ekonomiskais sankciju spiediens pret Krieviju, jāturpina militārais atbalsts Ukrainai un darbs ar Ukrainu un Moldovu, lai tās abas tuvinātu Eiropai, sprieda Rinkēvičs.
Politiķis domā, ka pārskatāmā nākotnē Rietumi nonāks arī līdz lēmumam par iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu par labu Ukrainai.
Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022. gada 24. februārī.