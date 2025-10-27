ASV finanšu ministrs pārtrauc žurnālisti: “Vai jūs tiešām citēsiet Krievijas propagandistu?”
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs, kas ieradies Vašingtonā apspriest abu valstu attiecības, ir Krievijas propagandists, intervijā telekanālā CBS sacīja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Žurnāliste Mārgrita Brenana vaicāja ministram, vai Dmitrijevam bijusi taisnība, kad viņš vizītes gaitā ASV teicis, ka Vašingtonas sankcijas "neietekmēs Krievijas ekonomiku". "Mārgrit, vai jūs tiešām grasāties publiskot to, ko saka Krievijas propagandists? Ko vēl viņš var pateikt," atbildēja Besents.
“Are you really going to quote a Russian propagandist?” - Scott Bessent about Putin’s special envoy Kirill Dmitriev 😆 pic.twitter.com/obd9a62XxS— Kvist (@kvistp) October 26, 2025
Krievijas ekonomika šobrīd ir kara ekonomika ar "faktiski nulles" izaugsmi un inflāciju virs 20%, norādīja ministrs. "Un viss, ko mēs darām, mudinās Putinu uz sarunām," sacīja Besents.
"Kad jūs sakāt, ka viņš ir propagandists, vai jūs domājat, ka mums nevajadzētu klausīties neko, ko viņš saka?" vaicāja žurnāliste.
"Kā jūs domājat, kas ar viņu notiktu, ja viņš atgrieztos mājās un teiktu: "Ak, Kungs!"? Kas būtu, ja viņš televīzijā teiktu: "Tas ir briesmīgi, prezidents [Donalds] Tramps rīkojās pareizi. Tā ir maksimālā spiediena kampaņa, kas iedarbosies"," vaicāja ministrs.
"Mārgrit, ko viņš teiktu? Protams, viņš teiktu tieši to, [ka sankcijas neietekmēs ekonomiku]," raidījuma vadītājai atbildēja Besents.
"Prezidents [Donalds] Tramps tiek kritizēts par to, ka viņš it kā neko nedara. Viņš sper drosmīgu soli - un jūs citējat Krievijas propagandistu," piebilda ASV finanšu ministrs.
Dmitrijevs 24. oktobrī - neilgi pēc tam, kad Tramps bija paziņojis par Budapeštā paredzētās tikšanās ar Putinu atcelšanu, - ieradās ASV uz sarunām.
Par vizītes rezultātiem Dmitrijevs paziņoja, ka viņš "ļoti skaidri" izklāstījis Savienotajām Valstīm Putina nostāju, ka "tikai konstruktīvs un cieņpilns dialogs nesīs augļus".