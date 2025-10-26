ASV un Ķīna vienojušās par retzemju metāliem un soju - Trampa tarifi pagaidām atlikti
ASV finanšu ministrs Skots Besents svētdien paziņoja, ka ASV un Ķīnas pārstāvji ir panākuši "būtisku vienprātību" jautājumos par retzemju metālu eksportu un sojas tirdzniecību.
Šī vienošanās ļautu Pekinai izvairīties no 100% muitas tarifu piemērošanas savām precēm, par ko iepriekš bija paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps. Tarifiem vajadzēja stāties spēkā 1. novembrī, ja Ķīna pārtrauktu retzemju metālu eksportu uz ASV. Pēc piektās tikšanās ar Ķīnas vicepremjeru He Lifengu Kualalumpurā, Besents televīzijas kanālam "ABC News" skaidroja, ka vienošanās pamats panākts pirms gaidāmās ASV prezidenta Donalda Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina tikšanās Dienvidkorejā.
Besents norādīja, ka Ķīna apsver iespēju uz gadu atlikt retzemju metālu eksporta ierobežojumus un atsākt ASV sojas iepirkumus. Savukārt Vašingtona apsver iespēju atteikties no papildu muitas tarifu piemērošanu Ķīnas precēm. "Es domāju, ka esam izvairījušies no ļaunākā scenārija," norādīja Besents. "Ķīna atliks savus plānotos ierobežojumus par gadu, lai pārvērtētu situāciju," viņš norādīja. Tāpat Besents atklāja, ka Pekina piekritusi "būtiskiem lauksaimniecības iepirkumiem" no ASV. "Kad šī vienošanās kļūs publiska, mūsu sojas audzētāji būs ļoti apmierināti — gan šosezon, gan turpmākajos gados," viņš piebilda.
Sarunās esot apspriesti arī citi jautājumi, tostarp Ķīnas piekrišana sadarboties, lai palīdzētu ASV apkarot atkarību izraisošā opiāta fentanila krīzi ASV. Vienošanās ietver "nozīmīgu Ķīnas un ASV sadarbību, lai bloķētu fentanila nonākšanu ASV caur Meksiku un Kanādu". 2024. gadā sintētiskie opiāti, galvenokārt fentanils, bija vainojams 60% jeb 48 tūkstošos nāves gadījumu ASV, ko izraisīja narkotiku pārdozēšana.
Skots Besents arī norādīja, ka prezidents Tramps un Sji tikšanās laikā grasās apspriest ASV izstrādāto "globālo miera plānu".